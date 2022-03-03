Производители товаров в РФ отменили акции и сократили ассортимент

03 марта 2022 в 05:31 Размер текста - 17 +

В условиях кризиса производители продуктов стали фокусироваться на выпуске только самых востребованных позиций, а также начали отказываться от всех скидок. Первыми, кто решил оптимизировать ассортимент и отменить промо, стали поставщики детского питания и молочной продукции. В частности, бренды «ФрутоНяня» и Campina. Такое решение поможет компаниям сократить издержки в условиях нестабильных поставок сырья и упаковки, считает исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев. «Фокусировка на выпуске наиболее популярных позиций позволяет сокращать издержки и рационально расходовать сырье и материалы в непредсказуемых рыночных условиях», — передает слова эксперта «Коммерсант». По мнению Поповичева, в любой категории обычно есть не очень востребованные наименования, от которых можно на время отказаться. А отказ от поставок по акциям также объясним в условиях девальвации рубля. «В противном случае такая практика могла грозить убытками производителям», — заключил эксперт. Об изменениях в поставках ретейлерам уже сообщил крупнейший российский производитель детского питания «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня»). Компания на «непрогнозируемый период» отменяет промо, откладывает закупку рекламных услуг и фокусируется на производстве самых востребованных позиций для максимального обеспечения доступности. Об аналогичном решении заявил и российский производитель йогуртов и детских смесей Campina. с 1 марта компания вынуждена отгружать продукцию только по регулярной цене без промо. Ранее из-за падения курса рубля ряд крупных магазинов начал поднимать цены. В частности торговая сеть DNS подняла цены на бытовую технику. После проверки ФАС ритейлер пообещал снизить цены на большой перечень товаров. Также розничные сети и производители колбасных изделий России готовятся к подорожанию мяса. Сообщалось, что ФАС совместно с торговыми сетями будет сдерживать повышение цен на продукты. Инициатива ограничения наценки на продуктовые товары на уровне 5% прозвучал от таких крупных ретейлеров, как «Ашан», «Атака», «ОКЕЙ» и «Магнит».