Кадыров рассказал, как нацисты Украины бегут от чеченских бойцов

12 марта 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров сказал, что бойцов встречают добрыми словами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские националисты бегут от бойцов Чечни и оставляют боеприпасы в ходе спецоперации России на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Наши бойцы обеспечивают местное население освобожденных территорий долгожданной защитой. Вооруженные силы Украины и „хваленые“ нацбатальоны при виде наших бойцов спешно покидают свои огневые позиции, оставляя за собой крупнокалиберные боевые орудия, боеприпасы и технику», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, чеченские подразделения продвигаются вглубь Украины и освобождают населенные пункты от националистов. Бойцы показывают мастерство и слаженную работу, в отличие от армии Украины, заявил глава Чечни. Кадыров рассказал, что местное население встречает российскую армию добрыми словами. Жители освобожденных территорий осознают происходящее и замечают правильность действий России, считает он. «Украинская пропаганда неустанно трубит о единстве своего населения, о готовности всех и каждого противостоять Российской армии. На деле мы видим противоположную картину — удирающих солдат и истощенное население», — сказал Кадыров. Россия проводит на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Оккупировать территорию Украины не планируется, заявлял президент РФ Владимир Путин. В Минобороны РФ отмечали, что российская армия действует корректно и не причиняет вреда мирным жителям. В Луганской народной республике сообщали, что удалось освободить 80% территории, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские националисты бегут от бойцов Чечни и оставляют боеприпасы в ходе спецоперации России на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Наши бойцы обеспечивают местное население освобожденных территорий долгожданной защитой. Вооруженные силы Украины и „хваленые“ нацбатальоны при виде наших бойцов спешно покидают свои огневые позиции, оставляя за собой крупнокалиберные боевые орудия, боеприпасы и технику», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, чеченские подразделения продвигаются вглубь Украины и освобождают населенные пункты от националистов. Бойцы показывают мастерство и слаженную работу, в отличие от армии Украины, заявил глава Чечни. Кадыров рассказал, что местное население встречает российскую армию добрыми словами. Жители освобожденных территорий осознают происходящее и замечают правильность действий России, считает он. «Украинская пропаганда неустанно трубит о единстве своего населения, о готовности всех и каждого противостоять Российской армии. На деле мы видим противоположную картину — удирающих солдат и истощенное население», — сказал Кадыров. Россия проводит на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Оккупировать территорию Украины не планируется, заявлял президент РФ Владимир Путин. В Минобороны РФ отмечали, что российская армия действует корректно и не причиняет вреда мирным жителям. В Луганской народной республике сообщали, что удалось освободить 80% территории, передает RT.