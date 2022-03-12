Кадыров рассказал, как нацисты Украины бегут от чеченских бойцов

Украинские националисты бегут от бойцов Чечни и оставляют боеприпасы в ходе спецоперации России на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Наши бойцы обеспечивают местное население освобожденных территорий долгожданной защитой. Вооруженные силы Украины и „хваленые“ нацбатальоны при виде наших бойцов спешно покидают свои огневые позиции, оставляя за собой крупнокалиберные боевые орудия, боеприпасы и технику», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
По его словам, чеченские подразделения продвигаются вглубь Украины и освобождают населенные пункты от националистов. Бойцы показывают мастерство и слаженную работу, в отличие от армии Украины, заявил глава Чечни. Кадыров рассказал, что местное население встречает российскую армию добрыми словами. Жители освобожденных территорий осознают происходящее и замечают правильность действий России, считает он.
«Украинская пропаганда неустанно трубит о единстве своего населения, о готовности всех и каждого противостоять Российской армии. На деле мы видим противоположную картину — удирающих солдат и истощенное население», — сказал Кадыров.
Россия проводит на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Оккупировать территорию Украины не планируется, заявлял президент РФ Владимир Путин. В Минобороны РФ отмечали, что российская армия действует корректно и не причиняет вреда мирным жителям. В Луганской народной республике сообщали, что удалось освободить 80% территории, передает RT.
Украинские националисты бегут от бойцов Чечни и оставляют боеприпасы в ходе спецоперации России на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Наши бойцы обеспечивают местное население освобожденных территорий долгожданной защитой. Вооруженные силы Украины и „хваленые“ нацбатальоны при виде наших бойцов спешно покидают свои огневые позиции, оставляя за собой крупнокалиберные боевые орудия, боеприпасы и технику», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, чеченские подразделения продвигаются вглубь Украины и освобождают населенные пункты от националистов. Бойцы показывают мастерство и слаженную работу, в отличие от армии Украины, заявил глава Чечни. Кадыров рассказал, что местное население встречает российскую армию добрыми словами. Жители освобожденных территорий осознают происходящее и замечают правильность действий России, считает он. «Украинская пропаганда неустанно трубит о единстве своего населения, о готовности всех и каждого противостоять Российской армии. На деле мы видим противоположную картину — удирающих солдат и истощенное население», — сказал Кадыров. Россия проводит на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Оккупировать территорию Украины не планируется, заявлял президент РФ Владимир Путин. В Минобороны РФ отмечали, что российская армия действует корректно и не причиняет вреда мирным жителям. В Луганской народной республике сообщали, что удалось освободить 80% территории, передает RT.