Пульмонолог перечислил опасные последствия фиброза

12 марта 2022 в 19:04 Размер текста - 17 +

Состояние легких влияет на гормональный фон Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Фиброз легких приводит к дыхательной недостаточности, проблемам с гормонами и медленному угасанию. Таким мнением с URA.RU поделился врач-пульмонолог Сергей Пурясев. «Фиброз — трагедия для органа. Легкие не работают функционально, идет развитие дыхательной недостаточности, снижение объема легких и поступления кислорода в организм. Человек будет медленно угасать. Это не просто орган, который насыщает нас кислородом. Легкие активизируют многие гормоны, происходит выделение энергии, жиры сгорают в легких. И это все начинает окисляться, гормональный фон страдает, снижается половая функция у мужчин», — сказал Сергей Пурясев. Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что при поражении легких не вся воспаленная ткань будет рубцеваться. «Фиброз — это замещение грубой соединительной тканью поврежденных, воспалительных очагов. Организм способен восстанавливаться в каких-то пределах. Часть очагов, которые глубоко поражены и поражение слишком длительное, чтобы их локализовать, организмом фиброзируется. Те очаги, которые подверглись меньшему воздействию, в значительной степени восстанавливаются», — объяснил специалист. Крючков подчеркнул, что нельзя заранее спрогнозировать, какая доля легких восстановится. «Если человек долгое время повел на ИВЛ, если долго болел, чем тяжелее и дольше происходит течение, тем большие участки легких потом остаются фиброзированными», — добавил иммунолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Фиброз легких приводит к дыхательной недостаточности, проблемам с гормонами и медленному угасанию. Таким мнением с URA.RU поделился врач-пульмонолог Сергей Пурясев. «Фиброз — трагедия для органа. Легкие не работают функционально, идет развитие дыхательной недостаточности, снижение объема легких и поступления кислорода в организм. Человек будет медленно угасать. Это не просто орган, который насыщает нас кислородом. Легкие активизируют многие гормоны, происходит выделение энергии, жиры сгорают в легких. И это все начинает окисляться, гормональный фон страдает, снижается половая функция у мужчин», — сказал Сергей Пурясев. Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что при поражении легких не вся воспаленная ткань будет рубцеваться. «Фиброз — это замещение грубой соединительной тканью поврежденных, воспалительных очагов. Организм способен восстанавливаться в каких-то пределах. Часть очагов, которые глубоко поражены и поражение слишком длительное, чтобы их локализовать, организмом фиброзируется. Те очаги, которые подверглись меньшему воздействию, в значительной степени восстанавливаются», — объяснил специалист. Крючков подчеркнул, что нельзя заранее спрогнозировать, какая доля легких восстановится. «Если человек долгое время повел на ИВЛ, если долго болел, чем тяжелее и дольше происходит течение, тем большие участки легких потом остаются фиброзированными», — добавил иммунолог.