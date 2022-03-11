Двое военных из Челябинской области погибли на Украине

Семьям погибших военнослужащих окажут всю необходимую помощь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе специальной операции РФ на Украине погибли два военнослужащих из Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Губернатор и правительство Челябинской области выражают глубокое соболезнование родным и близким гвардии младшего сержанта Кравченко Максима Павловича, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Правительство Челябинской области окажет семье военнослужащего всю необходимую помощь», — сообщили URA.RU.

Также в ходе спецоперации погиб старший лейтенант Валерий Осколков из Магнитогорска. В администрации города также заявили, что окажут семье погибшего всю необходимую помощь.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из задач спецоперации — защита России от угрозы со стороны Запада, пишет RT. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военным объектам ВСУ, не затрагивая города и мирных жителей. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ.