11 марта 2022
10 марта 2022

Двое военных из Челябинской области погибли на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Семьям погибших военнослужащих окажут всю необходимую помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе специальной операции РФ на Украине погибли два военнослужащих из Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Губернатор и правительство Челябинской области выражают глубокое соболезнование родным и близким гвардии младшего сержанта Кравченко Максима Павловича, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Правительство Челябинской области окажет семье военнослужащего всю необходимую помощь», — сообщили URA.RU.

Также в ходе спецоперации погиб старший лейтенант Валерий Осколков из Магнитогорска. В администрации города также заявили, что окажут семье погибшего всю необходимую помощь.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из задач спецоперации — защита России от угрозы со стороны Запада, пишет RT. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военным объектам ВСУ, не затрагивая города и мирных жителей. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ.

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В ходе специальной операции РФ на Украине погибли два военнослужащих из Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Губернатор и правительство Челябинской области выражают глубокое соболезнование родным и близким гвардии младшего сержанта Кравченко Максима Павловича, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Правительство Челябинской области окажет семье военнослужащего всю необходимую помощь», — сообщили URA.RU. Также в ходе спецоперации погиб старший лейтенант Валерий Осколков из Магнитогорска. В администрации города также заявили, что окажут семье погибшего всю необходимую помощь. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из задач спецоперации — защита России от угрозы со стороны Запада, пишет RT. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военным объектам ВСУ, не затрагивая города и мирных жителей. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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