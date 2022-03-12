Нарколог оценил мимику Зеленского. Видео

12 марта 2022 в 22:31 Размер текста - 17 +

Нарколог отметил «нездоровую» мимику Зеленского Фото: president.gov.ua Нарколог Василий Шуров отметил нездоровую мимику президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на пресс-конференции. Специалист предположил, что особая мимика может быть связана с интоксикацией психоактивными веществами или, наоборот, окончанием действия психостимуляторов. «Я соглашусь с наблюдением людей. Есть полное несоответствие ситуации — пресс-конференции. Он действительно неусидчив, он не фиксирует взгляд, он ерзает, трет лицо, веки полуопущены. Видно, какие усилия человек прилагает, чтобы понять вопрос. Он прямо напрягается. Даже помощник говорит: „Задавайте по одному вопросу“. Он [Зеленский] говорит: „Нет, задавайте все“ — и тут же начинает улыбаться, хотя ситуация очень далека от веселья. Полное несоответствие мимики, жестов ситуации», — рассказал Василий Шуров Пятому каналу. Специалист также упомянул, что поведение украинского президента схоже с эффектом от окончания действия наркотиков. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что опираться на публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского не представляется возможным, так как он находится в «специфическом состоянии». «Очевидно, что состояние [Зеленского] неадекватное», — заявила Захарова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Нарколог Василий Шуров отметил нездоровую мимику президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на пресс-конференции. Специалист предположил, что особая мимика может быть связана с интоксикацией психоактивными веществами или, наоборот, окончанием действия психостимуляторов. «Я соглашусь с наблюдением людей. Есть полное несоответствие ситуации — пресс-конференции. Он действительно неусидчив, он не фиксирует взгляд, он ерзает, трет лицо, веки полуопущены. Видно, какие усилия человек прилагает, чтобы понять вопрос. Он прямо напрягается. Даже помощник говорит: „Задавайте по одному вопросу“. Он [Зеленский] говорит: „Нет, задавайте все“ — и тут же начинает улыбаться, хотя ситуация очень далека от веселья. Полное несоответствие мимики, жестов ситуации», — рассказал Василий Шуров Пятому каналу. Специалист также упомянул, что поведение украинского президента схоже с эффектом от окончания действия наркотиков. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что опираться на публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского не представляется возможным, так как он находится в «специфическом состоянии». «Очевидно, что состояние [Зеленского] неадекватное», — заявила Захарова.