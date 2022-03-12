Нарколог оценил мимику Зеленского. Видео

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Нарколог отметил «нездоровую» мимику Зеленского Фото:

Нарколог Василий Шуров отметил нездоровую мимику президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на пресс-конференции. Специалист предположил, что особая мимика может быть связана с интоксикацией психоактивными веществами или, наоборот, окончанием действия психостимуляторов.

«Я соглашусь с наблюдением людей. Есть полное несоответствие ситуации — пресс-конференции. Он действительно неусидчив, он не фиксирует взгляд, он ерзает, трет лицо, веки полуопущены. Видно, какие усилия человек прилагает, чтобы понять вопрос. Он прямо напрягается. Даже помощник говорит: „Задавайте по одному вопросу“. Он [Зеленский] говорит: „Нет, задавайте все“ — и тут же начинает улыбаться, хотя ситуация очень далека от веселья. Полное несоответствие мимики, жестов ситуации», — рассказал Василий Шуров Пятому каналу. Специалист также упомянул, что поведение украинского президента схоже с эффектом от окончания действия наркотиков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что опираться на публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского не представляется возможным, так как он находится в «специфическом состоянии». «Очевидно, что состояние [Зеленского] неадекватное», — заявила Захарова.

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Нарколог Василий Шуров отметил нездоровую мимику президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на пресс-конференции. Специалист предположил, что особая мимика может быть связана с интоксикацией психоактивными веществами или, наоборот, окончанием действия психостимуляторов. «Я соглашусь с наблюдением людей. Есть полное несоответствие ситуации — пресс-конференции. Он действительно неусидчив, он не фиксирует взгляд, он ерзает, трет лицо, веки полуопущены. Видно, какие усилия человек прилагает, чтобы понять вопрос. Он прямо напрягается. Даже помощник говорит: „Задавайте по одному вопросу“. Он [Зеленский] говорит: „Нет, задавайте все“ — и тут же начинает улыбаться, хотя ситуация очень далека от веселья. Полное несоответствие мимики, жестов ситуации», — рассказал Василий Шуров Пятому каналу. Специалист также упомянул, что поведение украинского президента схоже с эффектом от окончания действия наркотиков. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что опираться на публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского не представляется возможным, так как он находится в «специфическом состоянии». «Очевидно, что состояние [Зеленского] неадекватное», — заявила Захарова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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