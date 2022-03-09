Захарова назвала состояние Зеленского неадекватным

Опираться на публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского не представляется возможным из-за его «специфического состояния». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Очевидно, что состояние [Зеленского] неадекватное… Нет возможности серьезно опираться на подобные заявления как на некий совершившийся факт или озвучивание какой-то уже сформированной позиции», — отметила Захарова в эфире радиостанции Sputnik.
Владимир Зеленский накануне заявил американскому телеканалу ABC, что охладел к вопросу о вступлении НАТО. «Мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ», — заявил украинский президент. Сегодня Зеленский призвал Россию сесть за стол переговоров, хотя делегации двух стран провели уже три раунда переговоров.
Опираться на публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского не представляется возможным из-за его «специфического состояния». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Очевидно, что состояние [Зеленского] неадекватное… Нет возможности серьезно опираться на подобные заявления как на некий совершившийся факт или озвучивание какой-то уже сформированной позиции», — отметила Захарова в эфире радиостанции Sputnik. Владимир Зеленский накануне заявил американскому телеканалу ABC, что охладел к вопросу о вступлении НАТО. «Мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ», — заявил украинский президент. Сегодня Зеленский призвал Россию сесть за стол переговоров, хотя делегации двух стран провели уже три раунда переговоров.