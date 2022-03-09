Захарова назвала состояние Зеленского неадекватным

09 марта 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

Захарова не доверяет заявлениям Зеленского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Опираться на публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского не представляется возможным из-за его «специфического состояния». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Очевидно, что состояние [Зеленского] неадекватное… Нет возможности серьезно опираться на подобные заявления как на некий совершившийся факт или озвучивание какой-то уже сформированной позиции», — отметила Захарова в эфире радиостанции Sputnik. Владимир Зеленский накануне заявил американскому телеканалу ABC, что охладел к вопросу о вступлении НАТО. «Мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ», — заявил украинский президент. Сегодня Зеленский призвал Россию сесть за стол переговоров, хотя делегации двух стран провели уже три раунда переговоров. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Опираться на публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского не представляется возможным из-за его «специфического состояния». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Очевидно, что состояние [Зеленского] неадекватное… Нет возможности серьезно опираться на подобные заявления как на некий совершившийся факт или озвучивание какой-то уже сформированной позиции», — отметила Захарова в эфире радиостанции Sputnik. Владимир Зеленский накануне заявил американскому телеканалу ABC, что охладел к вопросу о вступлении НАТО. «Мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ», — заявил украинский президент. Сегодня Зеленский призвал Россию сесть за стол переговоров, хотя делегации двух стран провели уже три раунда переговоров.