Захарова назвала состояние Зеленского неадекватным

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова не доверяет заявлениям Зеленского Фото:

Опираться на публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского не представляется возможным из-за его «специфического состояния». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очевидно, что состояние [Зеленского] неадекватное… Нет возможности серьезно опираться на подобные заявления как на некий совершившийся факт или озвучивание какой-то уже сформированной позиции», — отметила Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Владимир Зеленский накануне заявил американскому телеканалу ABC, что охладел к вопросу о вступлении НАТО. «Мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ», — заявил украинский президент. Сегодня Зеленский призвал Россию сесть за стол переговоров, хотя делегации двух стран провели уже три раунда переговоров.

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Опираться на публичные заявления президента Украины Владимира Зеленского не представляется возможным из-за его «специфического состояния». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Очевидно, что состояние [Зеленского] неадекватное… Нет возможности серьезно опираться на подобные заявления как на некий совершившийся факт или озвучивание какой-то уже сформированной позиции», — отметила Захарова в эфире радиостанции Sputnik. Владимир Зеленский накануне заявил американскому телеканалу ABC, что охладел к вопросу о вступлении НАТО. «Мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ», — заявил украинский президент. Сегодня Зеленский призвал Россию сесть за стол переговоров, хотя делегации двух стран провели уже три раунда переговоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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