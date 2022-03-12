12 марта 2022

Youtube заблокировал канал «Вечерний Ургант»

© Служба новостей «URA.RU»
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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, ургант иван, игнатова джулия
«Вечерний Ургант» заблокирован на Youtube Фото:

Видеохостинг Youtube заблокировал канал юмористической программы «Вечерний Ургант». Все видео на канале недоступны для российского пользователя.

«Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране», — появляется сообщение при попытке зайти на канал. На страницу передачи также не получатся зайти через сервис VPN.

Ранее член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина пригрозила Youtube блокировкой. Необходимо приметить жесткие меры и санкции в отношении YouTube из-за постоянных нарушений со стороны видеохостинга, заявила Миузлина.

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Видеохостинг Youtube заблокировал канал юмористической программы «Вечерний Ургант». Все видео на канале недоступны для российского пользователя. «Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране», — появляется сообщение при попытке зайти на канал. На страницу передачи также не получатся зайти через сервис VPN. Ранее член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина пригрозила Youtube блокировкой. Необходимо приметить жесткие меры и санкции в отношении YouTube из-за постоянных нарушений со стороны видеохостинга, заявила Миузлина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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