Дональд Трамп заявил о риске мировой войны из-за отсутствия «говорящих» с Россией людейФото: Официальный сайт Президента РФ
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что является единственным человеком, который мог вести диалог с российской властью. Он опасается, что нынешняя ситуация на Украине может перерасти в мировую войну из-за отсутствия людей, способных правильно говорить с Россией.
«Это может привести к третьей мировой войне, я вижу, что происходит. Потому что если вы думаете, что [президент РФ Владимир] Путин остановится: будет хуже и хуже, он не примет этого. И у нас некому поговорить с ним, раньше у нас был такой человек — я. Никто не был так суров с Россией, как я», — передает РИА «Новости» слова Трампа.
Трамп также отметил, что планирует снова баллотироваться на пост президента США. «Я баллотировался дважды. Я выиграл дважды, и во второй раз я выступил намного лучше, чем в первый раз, получив на 12 миллионов голосов больше, и теперь нам, возможно, придется баллотироваться снова», — подытожил он.
Ранее Трамп заявлял, что в настоящее время существует риск начала Третьей мировой войны. Также экс-президент сказал, что американцам стоит бояться ядерной войны, так как во главе страны стоят некомпетентные люди. Ранее президент РФ Владимир Путин приказал перевести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания (в том числе и ядерные).
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что является единственным человеком, который мог вести диалог с российской властью. Он опасается, что нынешняя ситуация на Украине может перерасти в мировую войну из-за отсутствия людей, способных правильно говорить с Россией. «Это может привести к третьей мировой войне, я вижу, что происходит. Потому что если вы думаете, что [президент РФ Владимир] Путин остановится: будет хуже и хуже, он не примет этого. И у нас некому поговорить с ним, раньше у нас был такой человек — я. Никто не был так суров с Россией, как я», — передает РИА «Новости» слова Трампа. Трамп также отметил, что планирует снова баллотироваться на пост президента США. «Я баллотировался дважды. Я выиграл дважды, и во второй раз я выступил намного лучше, чем в первый раз, получив на 12 миллионов голосов больше, и теперь нам, возможно, придется баллотироваться снова», — подытожил он. Ранее Трамп заявлял, что в настоящее время существует риск начала Третьей мировой войны. Также экс-президент сказал, что американцам стоит бояться ядерной войны, так как во главе страны стоят некомпетентные люди. Ранее президент РФ Владимир Путин приказал перевести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания (в том числе и ядерные).