Трамп назвал себя единственным собеседником Путина

13 марта 2022 в 07:49 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп заявил о риске мировой войны из-за отсутствия «говорящих» с Россией людей Фото: Официальный сайт Президента РФ Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что является единственным человеком, который мог вести диалог с российской властью. Он опасается, что нынешняя ситуация на Украине может перерасти в мировую войну из-за отсутствия людей, способных правильно говорить с Россией. «Это может привести к третьей мировой войне, я вижу, что происходит. Потому что если вы думаете, что [президент РФ Владимир] Путин остановится: будет хуже и хуже, он не примет этого. И у нас некому поговорить с ним, раньше у нас был такой человек — я. Никто не был так суров с Россией, как я», — передает РИА «Новости» слова Трампа. Трамп также отметил, что планирует снова баллотироваться на пост президента США. «Я баллотировался дважды. Я выиграл дважды, и во второй раз я выступил намного лучше, чем в первый раз, получив на 12 миллионов голосов больше, и теперь нам, возможно, придется баллотироваться снова», — подытожил он. Ранее Трамп заявлял, что в настоящее время существует риск начала Третьей мировой войны. Также экс-президент сказал, что американцам стоит бояться ядерной войны, так как во главе страны стоят некомпетентные люди. Ранее президент РФ Владимир Путин приказал перевести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания (в том числе и ядерные). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что является единственным человеком, который мог вести диалог с российской властью. Он опасается, что нынешняя ситуация на Украине может перерасти в мировую войну из-за отсутствия людей, способных правильно говорить с Россией. «Это может привести к третьей мировой войне, я вижу, что происходит. Потому что если вы думаете, что [президент РФ Владимир] Путин остановится: будет хуже и хуже, он не примет этого. И у нас некому поговорить с ним, раньше у нас был такой человек — я. Никто не был так суров с Россией, как я», — передает РИА «Новости» слова Трампа. Трамп также отметил, что планирует снова баллотироваться на пост президента США. «Я баллотировался дважды. Я выиграл дважды, и во второй раз я выступил намного лучше, чем в первый раз, получив на 12 миллионов голосов больше, и теперь нам, возможно, придется баллотироваться снова», — подытожил он. Ранее Трамп заявлял, что в настоящее время существует риск начала Третьей мировой войны. Также экс-президент сказал, что американцам стоит бояться ядерной войны, так как во главе страны стоят некомпетентные люди. Ранее президент РФ Владимир Путин приказал перевести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания (в том числе и ядерные).