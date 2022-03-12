США пообещали защитить Украину от воздушных угроз

13 марта 2022 в 08:38 Размер текста - 17 +

Америка выделит Украине 200 миллионов долларов военной помощи Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госсекретарь США Энтони Блинкен распорядился выделить Украине военную помощь в размере 200 миллионов долларов. Информация об этом указана на сайте американского госдепартамента. «Правительство санкционировало сокращение бюджета до 200 миллионов долларов для дополнительной военной помощи для обороны Украины. Этот пакет будет включать дальнейшую оборонительную помощь, чтобы помочь Украине справиться с бронетанковыми, воздушными и другими угрозами, с которыми она сталкивается», — сообщается на сайте Государственного департамента США. Статья по теме Путин показал, что приблизит завершение спецоперации на Украине Ранее президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине 200 миллионов долларов в качестве военной помощи. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В планы РФ не входит оккупация территории, заявил президент РФ Владимир Путин. После начала спецоперации Запад стал выделять Украине деньги в качестве военной помощи. Так, Швейцария выделила 86 млн долларов, пишет RT. Всего Евросоюз выделил Украине более 500 млн евро. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госсекретарь США Энтони Блинкен распорядился выделить Украине военную помощь в размере 200 миллионов долларов. Информация об этом указана на сайте американского госдепартамента. «Правительство санкционировало сокращение бюджета до 200 миллионов долларов для дополнительной военной помощи для обороны Украины. Этот пакет будет включать дальнейшую оборонительную помощь, чтобы помочь Украине справиться с бронетанковыми, воздушными и другими угрозами, с которыми она сталкивается», — сообщается на сайте Государственного департамента США. Ранее президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине 200 миллионов долларов в качестве военной помощи. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В планы РФ не входит оккупация территории, заявил президент РФ Владимир Путин. После начала спецоперации Запад стал выделять Украине деньги в качестве военной помощи. Так, Швейцария выделила 86 млн долларов, пишет RT. Всего Евросоюз выделил Украине более 500 млн евро.