Путин показал, что приблизит завершение спецоперации на Украине

В этом сыграют роль два лидера НАТО

12 марта 2022 в 22:22 Размер текста - 17 +

Возрождение «нормандского формата» диалога по Украине приблизит завершение спецоперации, поэтому президент РФ Владимир Путин регулярно общается с европейскими лидерами, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возрождение «нормандского формата» позволит приблизить завершение спецоперации на Украине. Так эксперты трактуют телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с лидерами Франции Эммануэлем Макроном и Германии Олафом Шольцем 12 марта. В противном случае, по мнению политологов, Европе грозят поток беженцев, преступность и терроризм. Во время очередного телефонного разговора с Макроном и Шольцем президент РФ Владимир Путин рассказал о гуманитарной ситуации в районах спецоперации по защите Донбасса. «Были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права: внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов и тому подобного», — сообщается на сайте Кремля. Мирные жители стали живым щитом для нацистов в Мариуполе: их попросту не выпускают из города по гуманитарным коридорам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Также Путин сообщил европейским лидерам, что «националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения» и «запугивают мирных граждан при попытках эвакуации». Путин призвал Шольца и Макрона «повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены». Только за последнюю неделю это уже второй телефонный разговор российского президента с лидерами Германии и Франции (предыдущий был 10 марта). Кроме того, Путин общался с ними и по отдельности. Так, 9 марта он рассказал Шольцу о гуманитарной ситуации на Украине и в Донбассе. Об этом же Путин говорил с Макроном 6 марта. В тот же день он сообщил французскому лидеру о провокациях радикалов в районе Запорожской АЭС и о ситуации в районе Чернобыльской АЭС, которая полностью контролируется российскими войсками. Путин пытается возродить «нормандский формат» диалога по Украине (в нем участвовали Россия, Германия, Франция и Украина), который сложился в 2014 году, считает исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. »[Разговор с Макроном и Шольцем] это нормандский канал [диалога]. Путин настаивает на том, чтобы реанимировать нормандский формат, который ранее давал позитивный эффект. Президент считает, что именно та сторона — Франция и Германия — должна разделять ответственность за то, что происходит на Украине. Если о «минских соглашениях» трудно сегодня говорить, то нормандский формат был каналом, по которому нас слышали. И Путин просит его сейчас услышать так, как его слышали до этого», — считает Данилов. 8 лет люди на Донбассе жили под страхом смерти, но Европа этого не замечала Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Именно Франция и Германия выступали гарантами по выполнению «минских соглашений — 2», напомнил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Путин неоднократно в разговорах и с Макроном, и с Шольцем объяснял ситуацию и показывал, что договоренности Киевом не выполняются. Но это — «единственный вариант решить проблему», пояснил политолог. «Президент Путин акцентирует внимание [коллег] на искажении информации, так как идет замалчивание реального положения дел. Лидеры [Макрон и Шольц] находятся по ту сторону участников гибридной войны. Они не могут выйти из этой колеи, потому что находятся в фарватере политики Вашингтона. А у Вашингтона свои интересы: „взбодрить“ Европу, подтянуть узду над своими союзниками, показать, кто главный… Путин это прекрасно понимает, но продолжает бороться за каждый телефонный разговор, доводя позицию России, выясняя и выслушивая позиции коллег», — отметил Кошкин. Лидеры Франции Эммануэль Макрон (слева) и Германии Олаф Шольц (справа) понимают, что скорейшее разрешение ситуации на Украине спасет Европу от преступности и терроризма, считает сенатор Андрей Климов Фото: Bundesregierung\Denzel Регулярные телефонные разговоры Путина с лидерами Франции и Германии связаны еще и с тем, что эти страны после выхода Великобритании из ЕС «стали реальными соуправляющими Европы», сказал URA.RU зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Германия — это локомотив экономики ЕС, а Франция — ядерная держава, и имеет приличную армию. Эти страны дополняют друг друга в военном, политическом и в экономическом плане. Обе страны находятся в НАТО. Они с самого начала были вовлечены в украинскую историю. И Макрон, и Шольц понимают, что разгребать ее придется им», — пояснил Климов. По словам сенатора, Путин снова показал, что Россия не отказывается от «политико-дипломатических шагов». При этом всем сторонам понятно, какие риски грозят Европе. «Нацисты, которых Запад снабдил оружием и отправил на Украину, не планировали умирать. Они начнут мстить Европе. Это как раз и пугает Париж и Берлин. Их пугают миллионы беженцев. Их пугает то, что с беженцами просачиваются наемники, откровенно уголовные преступники, хорошо вооруженные. Их пугает то, что эти беженцы могут носить с собой не только «Стингеры», но и элементы биоразработок и т. д. — все это может быть занесено в Европу из Украины. Эти наемники не пойдут в сторону России, так как по опыту Сирии знают, что их здесь ждет. Они пойдут за легкой добычей — в сытую и богатую Европу. Россия ведет с Францией и Германией диалог, потому что есть возможность решить эту проблему», — резюмировал Климов. 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Возрождение «нормандского формата» позволит приблизить завершение спецоперации на Украине. Так эксперты трактуют телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с лидерами Франции Эммануэлем Макроном и Германии Олафом Шольцем 12 марта. В противном случае, по мнению политологов, Европе грозят поток беженцев, преступность и терроризм. Во время очередного телефонного разговора с Макроном и Шольцем президент РФ Владимир Путин рассказал о гуманитарной ситуации в районах спецоперации по защите Донбасса. «Были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права: внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжелых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов и тому подобного», — сообщается на сайте Кремля. Также Путин сообщил европейским лидерам, что «националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения» и «запугивают мирных граждан при попытках эвакуации». Путин призвал Шольца и Макрона «повлиять на киевские власти с тем, чтобы такие преступные действия были прекращены». Только за последнюю неделю это уже второй телефонный разговор российского президента с лидерами Германии и Франции (предыдущий был 10 марта). Кроме того, Путин общался с ними и по отдельности. Так, 9 марта он рассказал Шольцу о гуманитарной ситуации на Украине и в Донбассе. Об этом же Путин говорил с Макроном 6 марта. В тот же день он сообщил французскому лидеру о провокациях радикалов в районе Запорожской АЭС и о ситуации в районе Чернобыльской АЭС, которая полностью контролируется российскими войсками. Путин пытается возродить «нормандский формат» диалога по Украине (в нем участвовали Россия, Германия, Франция и Украина), который сложился в 2014 году, считает исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. »[Разговор с Макроном и Шольцем] это нормандский канал [диалога]. Путин настаивает на том, чтобы реанимировать нормандский формат, который ранее давал позитивный эффект. Президент считает, что именно та сторона — Франция и Германия — должна разделять ответственность за то, что происходит на Украине. Если о «минских соглашениях» трудно сегодня говорить, то нормандский формат был каналом, по которому нас слышали. И Путин просит его сейчас услышать так, как его слышали до этого», — считает Данилов. Именно Франция и Германия выступали гарантами по выполнению «минских соглашений — 2», напомнил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Путин неоднократно в разговорах и с Макроном, и с Шольцем объяснял ситуацию и показывал, что договоренности Киевом не выполняются. Но это — «единственный вариант решить проблему», пояснил политолог. «Президент Путин акцентирует внимание [коллег] на искажении информации, так как идет замалчивание реального положения дел. Лидеры [Макрон и Шольц] находятся по ту сторону участников гибридной войны. Они не могут выйти из этой колеи, потому что находятся в фарватере политики Вашингтона. А у Вашингтона свои интересы: „взбодрить“ Европу, подтянуть узду над своими союзниками, показать, кто главный… Путин это прекрасно понимает, но продолжает бороться за каждый телефонный разговор, доводя позицию России, выясняя и выслушивая позиции коллег», — отметил Кошкин. Регулярные телефонные разговоры Путина с лидерами Франции и Германии связаны еще и с тем, что эти страны после выхода Великобритании из ЕС «стали реальными соуправляющими Европы», сказал URA.RU зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. «Германия — это локомотив экономики ЕС, а Франция — ядерная держава, и имеет приличную армию. Эти страны дополняют друг друга в военном, политическом и в экономическом плане. Обе страны находятся в НАТО. Они с самого начала были вовлечены в украинскую историю. И Макрон, и Шольц понимают, что разгребать ее придется им», — пояснил Климов. По словам сенатора, Путин снова показал, что Россия не отказывается от «политико-дипломатических шагов». При этом всем сторонам понятно, какие риски грозят Европе. «Нацисты, которых Запад снабдил оружием и отправил на Украину, не планировали умирать. Они начнут мстить Европе. Это как раз и пугает Париж и Берлин. Их пугают миллионы беженцев. Их пугает то, что с беженцами просачиваются наемники, откровенно уголовные преступники, хорошо вооруженные. Их пугает то, что эти беженцы могут носить с собой не только «Стингеры», но и элементы биоразработок и т. д. — все это может быть занесено в Европу из Украины. Эти наемники не пойдут в сторону России, так как по опыту Сирии знают, что их здесь ждет. Они пойдут за легкой добычей — в сытую и богатую Европу. Россия ведет с Францией и Германией диалог, потому что есть возможность решить эту проблему», — резюмировал Климов.