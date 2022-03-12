Националисты батальона «Айдар»(запрещенная на территории РФ организация) избили 80-летнего жителя Луганска. Они пытали пожилого мужчину, чтобы тот сдал своего родственника.
«Меня избили айдаровцы, и начали ширять ножами, по левой руке. Вот. Я им ничего не сказал», — передает «Пятый канал» слова пенсионера.
Также отмечается что националисты украли у мужчины ульи, холодильник и автомобиль. Помимо этого, были украдены награды сына за военную службу.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские спецназовцы захватили в ходе спецоперации крупнейшую на Украине военную базу. В результате был разгромлен батальон нацистов. Без сопротивления сбежали свыше 2 500 бандеровцев, заявил Кадыров. До этого Минобороны РФ объявило об уничтожении основных группировок украинских националистов.
Националисты батальона «Айдар» (запрещенная на территории РФ организация) избили 80-летнего жителя Луганска. Они пытали пожилого мужчину, чтобы тот сдал своего родственника. «Меня избили айдаровцы, и начали ширять ножами, по левой руке. Вот. Я им ничего не сказал», — передает «Пятый канал» слова пенсионера. Также отмечается что националисты украли у мужчины ульи, холодильник и автомобиль. Помимо этого, были украдены награды сына за военную службу. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские спецназовцы захватили в ходе спецоперации крупнейшую на Украине военную базу. В результате был разгромлен батальон нацистов. Без сопротивления сбежали свыше 2 500 бандеровцев, заявил Кадыров. До этого Минобороны РФ объявило об уничтожении основных группировок украинских националистов.