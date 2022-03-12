Житель Донбасса рассказал о пытках украинских националистов. «Ширяли ножами». Видео 13 марта 2022 в 12:36 Размер текста - 17 + Националисты резали престарелого жителя Донбасса ножом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Националисты батальона «Айдар» (запрещенная на территории РФ организация) избили 80-летнего жителя Луганска. Они пытали пожилого мужчину, чтобы тот сдал своего родственника. «Меня избили айдаровцы, и начали ширять ножами, по левой руке. Вот. Я им ничего не сказал», — передает «Пятый канал» слова пенсионера. Также отмечается что националисты украли у мужчины ульи, холодильник и автомобиль. Помимо этого, были украдены награды сына за военную службу. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские спецназовцы захватили в ходе спецоперации крупнейшую на Украине военную базу. В результате был разгромлен батальон нацистов. Без сопротивления сбежали свыше 2 500 бандеровцев, заявил Кадыров. До этого Минобороны РФ объявило об уничтожении основных группировок украинских националистов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Националисты батальона «Айдар» (запрещенная на территории РФ организация) избили 80-летнего жителя Луганска. Они пытали пожилого мужчину, чтобы тот сдал своего родственника. «Меня избили айдаровцы, и начали ширять ножами, по левой руке. Вот. Я им ничего не сказал», — передает «Пятый канал» слова пенсионера. Также отмечается что националисты украли у мужчины ульи, холодильник и автомобиль. Помимо этого, были украдены награды сына за военную службу. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские спецназовцы захватили в ходе спецоперации крупнейшую на Украине военную базу. В результате был разгромлен батальон нацистов. Без сопротивления сбежали свыше 2 500 бандеровцев, заявил Кадыров. До этого Минобороны РФ объявило об уничтожении основных группировок украинских националистов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям