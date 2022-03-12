12 марта 2022

Житель Донбасса рассказал о пытках украинских националистов. «Ширяли ножами». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Националисты резали престарелого жителя Донбасса ножом Фото:

Националисты батальона «Айдар» (запрещенная на территории РФ организация) избили 80-летнего жителя Луганска. Они пытали пожилого мужчину, чтобы тот сдал своего родственника.

«Меня избили айдаровцы, и начали ширять ножами, по левой руке. Вот. Я им ничего не сказал», — передает «Пятый канал» слова пенсионера.

Также отмечается что националисты украли у мужчины ульи, холодильник и автомобиль. Помимо этого, были украдены награды сына за военную службу.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские спецназовцы захватили в ходе спецоперации крупнейшую на Украине военную базу. В результате был разгромлен батальон нацистов. Без сопротивления сбежали свыше 2 500 бандеровцев, заявил Кадыров. До этого Минобороны РФ объявило об уничтожении основных группировок украинских националистов.

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Националисты батальона «Айдар» (запрещенная на территории РФ организация) избили 80-летнего жителя Луганска. Они пытали пожилого мужчину, чтобы тот сдал своего родственника. «Меня избили айдаровцы, и начали ширять ножами, по левой руке. Вот. Я им ничего не сказал», — передает «Пятый канал» слова пенсионера. Также отмечается что националисты украли у мужчины ульи, холодильник и автомобиль. Помимо этого, были украдены награды сына за военную службу. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские спецназовцы захватили в ходе спецоперации крупнейшую на Украине военную базу. В результате был разгромлен батальон нацистов. Без сопротивления сбежали свыше 2 500 бандеровцев, заявил Кадыров. До этого Минобороны РФ объявило об уничтожении основных группировок украинских националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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