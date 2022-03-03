Кадыров заявил о захвате крупнейшей украинской военной базы

03 марта 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

Чеченские спецназовцы в ходе спецоперации захватили крупнейшую на Украине военную базу. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, в результате был разгромлен батальон националистов. «Нашими бойцами захвачена крупнейшая на Украине военная база. В расположенных на ее территории складах обнаружено не только огромное количество оружия, боеприпасов, амуниции, но также и современная бронетехника: семь танков, 12 БТРов, ТИГРы, артиллерийские установки. Такие вот трофеи достались российским бойцам», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По словам главы Чечни, спецназовцы разгромили целый батальон националистов. Без сопротивления сбежали свыше 2 500 бандеровцев, заявил Кадыров. По его словам, спецназовцы рвутся вперед, на Киев. «Горят желанием популярно объяснить бандеровцам, что здесь они больше не хозяева. Уверен, так они и сделают», — написал глава Чечни. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили основные националистические группировки на Украине. По его словам, из-за этого Киев начал задействовать иностранных наемников. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на Украину прибыли воевать 16 тысяч иностранных граждан. По данным главы МИД государства Дмитрия Кулебы, наемники приехали из 16 стран Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Военные получили приказ наступать по всем направлениям, заявили в министерстве. Глава страны Владимир Зеленский предложил властям РФ начать переговоры. Первый этап состоялся на реке Припять в Беларуси. Путин сообщил, что спецоперация завершится после признания Крыма российской территорий, демилитаризации и денацификации Украины и приобретения республикой нейтрального статуса, сообщает «Национальная служба новостей».