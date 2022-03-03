Минобороны: армия РФ уничтожила основные нацгруппировки Украины

03 марта 2022 в 20:06 Размер текста - 17 +

Из-за уничтожения националистических группировок Киев начал задействовать иностранных наемников, заявил Игорь Конашенков Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основные группировки украинских националистов окружены и уничтожены. Об этом заявил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он посоветовал иностранным наемникам задуматься, готовы ли они воевать за киевский националистический режим. «Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими ВС основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний», — сообщил Игорь Конашенков в ходе брифинга. По словам официального представителя Минобороны РФ, некоторые страны официально разрешили своим гражданам участвовать в боях на Украине. В их числе Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия. Последняя, по данным Минобороны РФ, направила на Украину около 200 наемников. Конашенков посоветовал иностранным гражданам задуматься, готовы ли они помогать киевскому националистическому режиму. Он напомнил, что по международному гуманитарному праву наемники не являются комбатантами и, соответственно, не имеют права на статус военнопленного. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украину прибыли воевать 16 тысяч иностранных граждан. По данным главы МИД государства Дмитрия Кулебы, наемники приехали из 16 стран. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил устанавливать личности иностранных бойцов, а также фиксировать и расследовать факты их участия в совершении преступных действий. По его словам, наемникам может грозить до 15 лет лишения свободы. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские националистические группировки прикрываются мирными жителями как «живым щитом». По данным властей, националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Основные группировки украинских националистов окружены и уничтожены. Об этом заявил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он посоветовал иностранным наемникам задуматься, готовы ли они воевать за киевский националистический режим. «Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения российскими ВС основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний», — сообщил Игорь Конашенков в ходе брифинга. По словам официального представителя Минобороны РФ, некоторые страны официально разрешили своим гражданам участвовать в боях на Украине. В их числе Великобритания, Дания, Латвия, Польша и Хорватия. Последняя, по данным Минобороны РФ, направила на Украину около 200 наемников. Конашенков посоветовал иностранным гражданам задуматься, готовы ли они помогать киевскому националистическому режиму. Он напомнил, что по международному гуманитарному праву наемники не являются комбатантами и, соответственно, не имеют права на статус военнопленного. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украину прибыли воевать 16 тысяч иностранных граждан. По данным главы МИД государства Дмитрия Кулебы, наемники приехали из 16 стран. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил устанавливать личности иностранных бойцов, а также фиксировать и расследовать факты их участия в совершении преступных действий. По его словам, наемникам может грозить до 15 лет лишения свободы. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские националистические группировки прикрываются мирными жителями как «живым щитом». По данным властей, националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах.