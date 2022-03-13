«Объясняем РФ»: смогут ли получать пенсии уехавшие за рубеж

Пенсии россиянам, находящимся за рубежом, будет перечислять «Сбербанк» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Гражданам, уехавшим за границу, продолжат перечислять пенсии и все пособия. Об этом сообщает официальный интернет-ресурс правительства России «Объясняем РФ».

«Все обязательства перед пенсионерами, в том числе проживающими за рубежом, выполняются сейчас и будут выполняться в будущем. Им продолжат перечислять деньги на банковские счета в иностранных или отечественных банках», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что деньги будет перечислять «Сбербанк». Его не так сильно затронули санкции, которые ввели европейские страны и США против России из-за спецоперации на Украине.

Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Российские солдаты проявляют корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней страны, а также уважительно обращаются со сдавшимися украинскими солдатами. Несмотря на это западные страны ввели против России ряд ограничений, коснувшийся банковского и экономического секторов страны. Западом были заморожены миллиарды долларов на счетах Центробанка, а ряд крупных кредитных организаций были отключены от платежной системы SWIFT. Выпущенные в России карты Visa и Мastercard перестали работать за границей, пишет RT. Первый зампред комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Илья Семин назвал санкционные вызовы новыми возможностями для отечественных специалистов, пишет РАПСИ.

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