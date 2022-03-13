Военные ЛНР нашли массовые захоронения убитых ВСУ мирных жителей

13 марта 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Военные ЛНР наступают, отбивая новые территории республики у ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе наступления бойцы ЛНР обнаружили места массового убийства мирных жителей. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко. «Места массового убийства мирных жителей были обнаружены в ходе наступления на Попаснянском направлении. Отступающие войска противника выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. Оказывавшие сопротивление или пытавшиеся бежать были расстреляны», — заявил он. Информацию приводят «Известия». Он уточнил, что бойцы ЛНР регулярно фиксируют факты военных преступлений против мирных жителей от ВСУ. Филипоненко также напомнил, что такие преступления не имеют срока давности. «Все виновные в геноциде населения Донбасса понесут заслуженное наказание», — заключил он. Российские военные, которые приехали на спецоперацию по демилитаризации и денационализации Украины, ведут себя корректно и внимательны по отношению к мирным. Националисты же множество раз прикрывались мирным населением как живым щитом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В ходе наступления бойцы ЛНР обнаружили места массового убийства мирных жителей. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко. «Места массового убийства мирных жителей были обнаружены в ходе наступления на Попаснянском направлении. Отступающие войска противника выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита. Оказывавшие сопротивление или пытавшиеся бежать были расстреляны», — заявил он. Информацию приводят «Известия». Он уточнил, что бойцы ЛНР регулярно фиксируют факты военных преступлений против мирных жителей от ВСУ. Филипоненко также напомнил, что такие преступления не имеют срока давности. «Все виновные в геноциде населения Донбасса понесут заслуженное наказание», — заключил он. Российские военные, которые приехали на спецоперацию по демилитаризации и денационализации Украины, ведут себя корректно и внимательны по отношению к мирным. Националисты же множество раз прикрывались мирным населением как живым щитом.