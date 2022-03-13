Politico: США хотели обучить ВСУ «нетрадиционным методам» войны

Соединенные Штаты Америки рассматривали возможность переброски сотен представителей специальных сил на Украину, чтобы обучить ВСУ «нетрадиционным методам ведения войны». Об этом сообщили американские источники, знакомые с ситуацией.
«В декабре 2021 года высокопоставленные военные чиновники США сообщили законодателям, что хотят направить в Украину „несколько сотен“ дополнительных сотрудников специальных операций для предоставления военных консультаций и обучения методам ведения нетрадиционной войны. Но у официальных лиц Белого дома были опасения по поводу развертывания, и войска так и не были отправлены», — приводит информацию газета Politico.
Одной из причин против такого решения послужила возможная эскалация конфликта с Россией. Ранее в Белом доме заявляли, что не будут отправлять американских военных на Украину, отмечает деловое издание «Взгляд». Кроме того, США направят Киеву военную помощь в размере 200 миллионов долларов США, уточняет «Царьград».
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что действия России на этой территории носят освободительный характер, планов по оккупации у войск РФ нет.
Соединенные Штаты Америки рассматривали возможность переброски сотен представителей специальных сил на Украину, чтобы обучить ВСУ «нетрадиционным методам ведения войны». Об этом сообщили американские источники, знакомые с ситуацией. «В декабре 2021 года высокопоставленные военные чиновники США сообщили законодателям, что хотят направить в Украину „несколько сотен“ дополнительных сотрудников специальных операций для предоставления военных консультаций и обучения методам ведения нетрадиционной войны. Но у официальных лиц Белого дома были опасения по поводу развертывания, и войска так и не были отправлены», — приводит информацию газета Politico. Одной из причин против такого решения послужила возможная эскалация конфликта с Россией. Ранее в Белом доме заявляли, что не будут отправлять американских военных на Украину, отмечает деловое издание «Взгляд». Кроме того, США направят Киеву военную помощь в размере 200 миллионов долларов США, уточняет «Царьград». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что действия России на этой территории носят освободительный характер, планов по оккупации у войск РФ нет.