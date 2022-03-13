Глава МИД Франции анонсировал новые санкции против России

13 марта 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

С сегодняшнего дня, 13 марта, вступит в силу новый пакет санкций Евросоюза против России. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. «Новый пакет санкций должен быть введен с сегодняшнего дня. Сейчас его согласовывают послы в ЕС», — сообщил Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter. По его словам, один из пунктов новых ограничений предусматривает запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Также планируется запретить импорт железа и стали из РФ; любые инвестиции в нефтяную сферу России. Будет расширен и санкционный список бизнесменов. После объявления президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации по денационализации и демилитаризации Украины страны Запада, а также США, Канада и Япония, ввели санкции против России. Они включают в себя экономические меры воздействия на российское государство; также ограничения были наложены на активы бизнесменов и политиков, включая первых лиц государства. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, против России ведется экономическая война.