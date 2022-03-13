В ЕС назвали дату нового пакета антироссийских санкций

Новые санкции Евросоюза против Российской Федерации могут утвердить 14 марта. Такое заявление сделало французское председательство в Совете стран ЕС.
«Презентация своих предложений по новым санкциям [против РФ], составленные по итогам Версальского саммита и в консультации с нашими международными партнерами. Окончательная доработка и утверждение ожидаются завтра [14 февраля]», — говорится в официальном twitter-аккаунте организации.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что действия России носят освободительный характер: планов по оккупации территории и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Но несмотря на это страны Евросоюза, а также США ввели против РФ санкции, которые коснулись банковского сектора и экономики страны в целом.
Новые санкции Евросоюза против Российской Федерации могут утвердить 14 марта. Такое заявление сделало французское председательство в Совете стран ЕС. «Презентация своих предложений по новым санкциям [против РФ], составленные по итогам Версальского саммита и в консультации с нашими международными партнерами. Окончательная доработка и утверждение ожидаются завтра [14 февраля]», — говорится в официальном twitter-аккаунте организации. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что действия России носят освободительный характер: планов по оккупации территории и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Но несмотря на это страны Евросоюза, а также США ввели против РФ санкции, которые коснулись банковского сектора и экономики страны в целом.