В ЕС назвали дату нового пакета антироссийских санкций

13 марта 2022 в 22:59 Размер текста - 17 +

Презентация предложений по ограничениям России уже назначена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новые санкции Евросоюза против Российской Федерации могут утвердить 14 марта. Такое заявление сделало французское председательство в Совете стран ЕС. «Презентация своих предложений по новым санкциям [против РФ], составленные по итогам Версальского саммита и в консультации с нашими международными партнерами. Окончательная доработка и утверждение ожидаются завтра [14 февраля]», — говорится в официальном twitter-аккаунте организации. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что действия России носят освободительный характер: планов по оккупации территории и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Но несмотря на это страны Евросоюза, а также США ввели против РФ санкции, которые коснулись банковского сектора и экономики страны в целом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новые санкции Евросоюза против Российской Федерации могут утвердить 14 марта. Такое заявление сделало французское председательство в Совете стран ЕС. «Презентация своих предложений по новым санкциям [против РФ], составленные по итогам Версальского саммита и в консультации с нашими международными партнерами. Окончательная доработка и утверждение ожидаются завтра [14 февраля]», — говорится в официальном twitter-аккаунте организации. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что действия России носят освободительный характер: планов по оккупации территории и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Но несмотря на это страны Евросоюза, а также США ввели против РФ санкции, которые коснулись банковского сектора и экономики страны в целом.