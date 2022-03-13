В ООН предупредили о росте цен на продовольствие до 22%

14 марта 2022 в 06:48 Размер текста - 17 +

В мире могут возникнуть проблемы с обеспечением стран продовольствием, сообщили в ФАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мировые цены на продовольственные товары могут повысится на 8-22% в связи с ситуацией на Украине. О таком прогнозе сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН. «Мировые цены на продовольствие могут вырасти на 8—22% от их и так высокого уровня из-за конфликта на Украине», — пишет «Коммерантъ» со ссылкой на ФАО. «В первую очередь это ощутят на себе примерно 50% стран, получающих из России и Украины более 30% зерна», — сообщает генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй в статье «Новые сценарии обеспечения глобальной продовольственной безопасности в условиях конфликта между Россией и Украиной». Ранее в британской газете The Guardian появилась информация о том, что ряду стран может грозить голод из-за возможного прекращения поставок пшеницы из России и Украины. Отмечается, что данный фактор ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мировые цены на продовольственные товары могут повысится на 8-22% в связи с ситуацией на Украине. О таком прогнозе сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН. «Мировые цены на продовольствие могут вырасти на 8—22% от их и так высокого уровня из-за конфликта на Украине», — пишет «Коммерантъ» со ссылкой на ФАО. «В первую очередь это ощутят на себе примерно 50% стран, получающих из России и Украины более 30% зерна», — сообщает генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй в статье «Новые сценарии обеспечения глобальной продовольственной безопасности в условиях конфликта между Россией и Украиной». Ранее в британской газете The Guardian появилась информация о том, что ряду стран может грозить голод из-за возможного прекращения поставок пшеницы из России и Украины. Отмечается, что данный фактор ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность.