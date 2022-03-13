В Германии призвали перестать снабжать Украину оружием

14 марта 2022 в 07:33 Размер текста - 17 +

Крупная партия ПТРК «Джавелин» ранее была поствлена на Украину странами Запада Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставка летального вооружения на Украину не поможет решению текущей кризисной ситуации. Такое мнение высказала депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт в интервью изданию Die Welt. «Ни санкции, ни поставки оружия не останавливают этот ужас. Если вы хотите покончить с этим, вы должны договориться. Поставляемое сейчас оружие продлевает войну, но не приведет к победе в ней Украины. Я думаю, было бы желательно, чтобы в немецком правительстве было больше сил, которые сейчас сосредоточились бы на переговорах и деэскалации, а не на вооружениях», — сказала Вагенкнехт. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. После этого в США заявили, что увеличат поставки оружия в страну. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит финансовую поддержку Украины, но не будет поставлять ей военные самолеты, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Поставка летального вооружения на Украину не поможет решению текущей кризисной ситуации. Такое мнение высказала депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт в интервью изданию Die Welt. «Ни санкции, ни поставки оружия не останавливают этот ужас. Если вы хотите покончить с этим, вы должны договориться. Поставляемое сейчас оружие продлевает войну, но не приведет к победе в ней Украины. Я думаю, было бы желательно, чтобы в немецком правительстве было больше сил, которые сейчас сосредоточились бы на переговорах и деэскалации, а не на вооружениях», — сказала Вагенкнехт. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. После этого в США заявили, что увеличат поставки оружия в страну. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит финансовую поддержку Украины, но не будет поставлять ей военные самолеты, пишет RT.