В Германии призвали перестать снабжать Украину оружием

Поставка летального вооружения на Украину не поможет решению текущей кризисной ситуации. Такое мнение высказала депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт в интервью изданию Die Welt.
«Ни санкции, ни поставки оружия не останавливают этот ужас. Если вы хотите покончить с этим, вы должны договориться. Поставляемое сейчас оружие продлевает войну, но не приведет к победе в ней Украины. Я думаю, было бы желательно, чтобы в немецком правительстве было больше сил, которые сейчас сосредоточились бы на переговорах и деэскалации, а не на вооружениях», — сказала Вагенкнехт.
Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. После этого в США заявили, что увеличат поставки оружия в страну. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит финансовую поддержку Украины, но не будет поставлять ей военные самолеты, пишет RT.
Поставка летального вооружения на Украину не поможет решению текущей кризисной ситуации. Такое мнение высказала депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт в интервью изданию Die Welt. «Ни санкции, ни поставки оружия не останавливают этот ужас. Если вы хотите покончить с этим, вы должны договориться. Поставляемое сейчас оружие продлевает войну, но не приведет к победе в ней Украины. Я думаю, было бы желательно, чтобы в немецком правительстве было больше сил, которые сейчас сосредоточились бы на переговорах и деэскалации, а не на вооружениях», — сказала Вагенкнехт. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. После этого в США заявили, что увеличат поставки оружия в страну. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит финансовую поддержку Украины, но не будет поставлять ей военные самолеты, пишет RT.