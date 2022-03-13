13 марта 2022

В Германии призвали перестать снабжать Украину оружием

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, волноваха, z войска
Крупная партия ПТРК «Джавелин» ранее была поствлена на Украину странами Запада Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поставка летального вооружения на Украину не поможет решению текущей кризисной ситуации. Такое мнение высказала депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт в интервью изданию Die Welt.

«Ни санкции, ни поставки оружия не останавливают этот ужас. Если вы хотите покончить с этим, вы должны договориться. Поставляемое сейчас оружие продлевает войну, но не приведет к победе в ней Украины. Я думаю, было бы желательно, чтобы в немецком правительстве было больше сил, которые сейчас сосредоточились бы на переговорах и деэскалации, а не на вооружениях», — сказала Вагенкнехт.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. После этого в США заявили, что увеличат поставки оружия в страну. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит финансовую поддержку Украины, но не будет поставлять ей военные самолеты, пишет RT.

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Поставка летального вооружения на Украину не поможет решению текущей кризисной ситуации. Такое мнение высказала депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт в интервью изданию Die Welt. «Ни санкции, ни поставки оружия не останавливают этот ужас. Если вы хотите покончить с этим, вы должны договориться. Поставляемое сейчас оружие продлевает войну, но не приведет к победе в ней Украины. Я думаю, было бы желательно, чтобы в немецком правительстве было больше сил, которые сейчас сосредоточились бы на переговорах и деэскалации, а не на вооружениях», — сказала Вагенкнехт. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. После этого в США заявили, что увеличат поставки оружия в страну. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит финансовую поддержку Украины, но не будет поставлять ей военные самолеты, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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