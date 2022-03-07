В Пентагоне заявили, что США продолжат снабжать Киев оружием

Власти США продолжают поставлять военную помощь Киеву, несмотря невозможность доставки груза по воздуху. Об этом сообщил представитель Пентагона.
«На протяжении выходных они получали дополнительные поставки из США и других стран… Мы не завозим грузы по воздуху на Украину, потому что там продолжается борьба за контроль над воздушным пространством», — сообщил он в ходе телефонного брифинга. По его словам, США передадут Украине пакет военной помощи на 350 миллионов долларов.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.
Власти США продолжают поставлять военную помощь Киеву, несмотря невозможность доставки груза по воздуху. Об этом сообщил представитель Пентагона. «На протяжении выходных они получали дополнительные поставки из США и других стран… Мы не завозим грузы по воздуху на Украину, потому что там продолжается борьба за контроль над воздушным пространством», — сообщил он в ходе телефонного брифинга. По его словам, США передадут Украине пакет военной помощи на 350 миллионов долларов. Ранее США дали разрешение союзникам по НАТО предоставлять Киеву военную помощь Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Вашингтон в запугивании стран. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет.