13 марта 2022

Россия нашла альтернативную валюту для торговли нефтью

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , буровая, нефть, качалки
Россия и Индия могут начать рассчитываться за нефть в юанях Фото:

Россия и Индия могут перейти на китайский юань при расчетах за поставки нефти. Об этом пишет издание Mint со ссылкой на источники в правительстве Индии.

«Индия и пострадавшая от санкций Россия изучают возможность использования китайского юаня в качестве базовой валюты для оценки механизма торговли рупия-рубль, заявили два индийских правительственных чиновника. Обе страны могут также рассмотреть вопрос о плавающей ставке, поскольку Индия, третий по величине импортер нефти в мире, рассматривает возможность покупки нефти в России по сниженной ставке, чтобы снизить инфляционное давление», — пишет Mint.

Президент США Джо Байден ранее запретил поставлять доллары в Россию из-за специальной операции на Украине. Исключение сделали только для разовых случаев вывоза сбережений с некоммерческими целями, пишет «Национальная служба новостей». Евросоюз также запретил любые операции с евро в России, пишет телеканал 360.

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Россия и Индия могут перейти на китайский юань при расчетах за поставки нефти. Об этом пишет издание Mint со ссылкой на источники в правительстве Индии. «Индия и пострадавшая от санкций Россия изучают возможность использования китайского юаня в качестве базовой валюты для оценки механизма торговли рупия-рубль, заявили два индийских правительственных чиновника. Обе страны могут также рассмотреть вопрос о плавающей ставке, поскольку Индия, третий по величине импортер нефти в мире, рассматривает возможность покупки нефти в России по сниженной ставке, чтобы снизить инфляционное давление», — пишет Mint. Президент США Джо Байден ранее запретил поставлять доллары в Россию из-за специальной операции на Украине. Исключение сделали только для разовых случаев вывоза сбережений с некоммерческими целями, пишет «Национальная служба новостей». Евросоюз также запретил любые операции с евро в России, пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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