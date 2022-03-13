Россия нашла альтернативную валюту для торговли нефтью

Россия и Индия могут перейти на китайский юань при расчетах за поставки нефти. Об этом пишет издание Mint со ссылкой на источники в правительстве Индии.
«Индия и пострадавшая от санкций Россия изучают возможность использования китайского юаня в качестве базовой валюты для оценки механизма торговли рупия-рубль, заявили два индийских правительственных чиновника. Обе страны могут также рассмотреть вопрос о плавающей ставке, поскольку Индия, третий по величине импортер нефти в мире, рассматривает возможность покупки нефти в России по сниженной ставке, чтобы снизить инфляционное давление», — пишет Mint.
Россия и Индия могут перейти на китайский юань при расчетах за поставки нефти. Об этом пишет издание Mint со ссылкой на источники в правительстве Индии. «Индия и пострадавшая от санкций Россия изучают возможность использования китайского юаня в качестве базовой валюты для оценки механизма торговли рупия-рубль, заявили два индийских правительственных чиновника. Обе страны могут также рассмотреть вопрос о плавающей ставке, поскольку Индия, третий по величине импортер нефти в мире, рассматривает возможность покупки нефти в России по сниженной ставке, чтобы снизить инфляционное давление», — пишет Mint. Президент США Джо Байден ранее запретил поставлять доллары в Россию из-за специальной операции на Украине. Исключение сделали только для разовых случаев вывоза сбережений с некоммерческими целями, пишет «Национальная служба новостей». Евросоюз также запретил любые операции с евро в России, пишет телеканал 360.