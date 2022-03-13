13 марта 2022

Кадыров дал Мариуполю один день, чтобы сдаться. «Вечером будет поздно»

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XIX съезд всероссийской политической партии
Вокруг Мариуполя находятся 5 тысяч чеченских военнослужащих, сообщил Рамзан Кадыров Фото:
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Вооруженные силы Украины, которые находятся в Мариуполе, должны сдаться до вечера 14 марта. Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Еще раз призываю тех, кто находится в Мариуполе срочно сдаться, а то вечером будет поздно. Мы вам обеспечим безопасность. Вокруг и внутри Мариуполя 5 тысяч лучших наших чеченских бойцов. Сделайте хотя бы раз мужской шаг, ради мирных жителей и города. Еще раз говорю вечером будет поздно», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В МИД РФ отметили, что задачей специальной операции является предотвращение большой войны, сообщает телеканал 360. Российская армия контролирует территорию вокруг Мариуполя, сообщает «Национальная служба новостей».

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Вооруженные силы Украины, которые находятся в Мариуполе, должны сдаться до вечера 14 марта. Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Еще раз призываю тех, кто находится в Мариуполе срочно сдаться, а то вечером будет поздно. Мы вам обеспечим безопасность. Вокруг и внутри Мариуполя 5 тысяч лучших наших чеченских бойцов. Сделайте хотя бы раз мужской шаг, ради мирных жителей и города. Еще раз говорю вечером будет поздно», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В МИД РФ отметили, что задачей специальной операции является предотвращение большой войны, сообщает телеканал 360. Российская армия контролирует территорию вокруг Мариуполя, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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