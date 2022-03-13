В школы и техникумы Камчатского края массового поступают сообщения о минировании. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.
«На Камчатке из-за поступившего анонимного сообщения о якобы готовящемся акте терроризма эвакуируют учеников и педагогов изо всех школ региона, а также студентов и сотрудников средних профессиональных организаций. Эвакуация проходит по специально разработанной на такие случаи инструкции. За последнее время это не первое подобное сообщение», — говорится в информации правительства Камчатки.
В школы и техникумы Камчатского края массового поступают сообщения о минировании. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. «На Камчатке из-за поступившего анонимного сообщения о якобы готовящемся акте терроризма эвакуируют учеников и педагогов изо всех школ региона, а также студентов и сотрудников средних профессиональных организаций. Эвакуация проходит по специально разработанной на такие случаи инструкции. За последнее время это не первое подобное сообщение», — говорится в информации правительства Камчатки. По всей России ранее прошла волна ложных сообщений о минировании школ. В частности, школы эвакуировали в Свердловской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. После этого сотрудники ФСБ рассказали о школьнике, которые рассылал сообщения о минировании с помощью куратора из-за границы.