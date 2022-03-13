13 марта 2022

На Камчатке «заминировали» все школы и техникумы. Идет эвакуация

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Мэр Алексей Орлов во время инспектирования школы №167 и троллейбусного депо Орджоникидзевское. Екатеринбург, столы, школа, школьная столовая
На Камчатке эвакуировали школьников Фото:
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Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании

В школы и техникумы Камчатского края массового поступают сообщения о минировании. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

«На Камчатке из-за поступившего анонимного сообщения о якобы готовящемся акте терроризма эвакуируют учеников и педагогов изо всех школ региона, а также студентов и сотрудников средних профессиональных организаций. Эвакуация проходит по специально разработанной на такие случаи инструкции. За последнее время это не первое подобное сообщение», — говорится в информации правительства Камчатки.

По всей России ранее прошла волна ложных сообщений о минировании школ. В частности, школы эвакуировали в Свердловской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. После этого сотрудники ФСБ рассказали о школьнике, которые рассылал сообщения о минировании с помощью куратора из-за границы.

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В школы и техникумы Камчатского края массового поступают сообщения о минировании. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона. «На Камчатке из-за поступившего анонимного сообщения о якобы готовящемся акте терроризма эвакуируют учеников и педагогов изо всех школ региона, а также студентов и сотрудников средних профессиональных организаций. Эвакуация проходит по специально разработанной на такие случаи инструкции. За последнее время это не первое подобное сообщение», — говорится в информации правительства Камчатки. По всей России ранее прошла волна ложных сообщений о минировании школ. В частности, школы эвакуировали в Свердловской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. После этого сотрудники ФСБ рассказали о школьнике, которые рассылал сообщения о минировании с помощью куратора из-за границы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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