Власти Житомира призвали жителей не сопротивляться армии РФ

14 марта 2022 в 10:52 Размер текста - 17 +

Власти Житомира, в связи с эвакуацией, призвали жителей взять с собой только предметы первой необходимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Житомира призвали жителей не сопротивляться армии РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте региональной Рады. «Уважаемые житомирцы! В связи с тем, что готовится наступление, городским советом, принято решение об экстренной эвакуации граждан. Возьмите с собой только самое необходимое», — сообщили на официальном сайте Рады. Граждан Житомира призывают не сопротивляться российским войскам. По словам житомирских властей, это нужно сделать для того, чтобы обезопасить свою жизнь. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что все согласованные гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей сработали. Удалось вывести более 12 тысяч человек, заявил Зеленский в своем видеообращении. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Житомира призвали жителей не сопротивляться армии РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте региональной Рады. «Уважаемые житомирцы! В связи с тем, что готовится наступление, городским советом, принято решение об экстренной эвакуации граждан. Возьмите с собой только самое необходимое», — сообщили на официальном сайте Рады. Граждан Житомира призывают не сопротивляться российским войскам. По словам житомирских властей, это нужно сделать для того, чтобы обезопасить свою жизнь. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что все согласованные гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей сработали. Удалось вывести более 12 тысяч человек, заявил Зеленский в своем видеообращении.