Зеленский заявил об эвакуации более 12 тысяч украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все согласованные гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей сработали. Удалось вывести более 12 тысяч человек, заявил Зеленский в своем видеообращении.
«Все гуманитарные коридоры, которые были согласованы, они сработали. Удалось сегодня вывезти 12 729 человек. Гуманитарный груз для Мариуполя должен быть завтра днем, из-за сложности маршрута пришлось заночевать в Бердянске», — сказал Зеленский.
Ранее президент Украины сообщил, что из городов Украины было эвакуировано почти 40 тысяч человек. По словам Владимира Зеленского, на Украину доставили гуманитарные грузы, состоящие из сотни тонн продовольствия и медикаментов.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все согласованные гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей сработали. Удалось вывести более 12 тысяч человек, заявил Зеленский в своем видеообращении. «Все гуманитарные коридоры, которые были согласованы, они сработали. Удалось сегодня вывезти 12 729 человек. Гуманитарный груз для Мариуполя должен быть завтра днем, из-за сложности маршрута пришлось заночевать в Бердянске», — сказал Зеленский. Ранее президент Украины сообщил, что из городов Украины было эвакуировано почти 40 тысяч человек. По словам Владимира Зеленского, на Украину доставили гуманитарные грузы, состоящие из сотни тонн продовольствия и медикаментов.