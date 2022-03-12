12 марта 2022

Зеленский заявил об эвакуации более 12 тысяч украинцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, военные, блиндаж, окоп, зеленский владимир, маскировочная сеть
Все гуманитарные коридоры сработали, заявил Зеленский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все согласованные гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей сработали. Удалось вывести более 12 тысяч человек, заявил Зеленский в своем видеообращении.

«Все гуманитарные коридоры, которые были согласованы, они сработали. Удалось сегодня вывезти 12 729 человек. Гуманитарный груз для Мариуполя должен быть завтра днем, из-за сложности маршрута пришлось заночевать в Бердянске», — сказал Зеленский.

Ранее президент Украины сообщил, что из городов Украины было эвакуировано почти 40 тысяч человек. По словам Владимира Зеленского, на Украину доставили гуманитарные грузы, состоящие из сотни тонн продовольствия и медикаментов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все согласованные гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей сработали. Удалось вывести более 12 тысяч человек, заявил Зеленский в своем видеообращении. «Все гуманитарные коридоры, которые были согласованы, они сработали. Удалось сегодня вывезти 12 729 человек. Гуманитарный груз для Мариуполя должен быть завтра днем, из-за сложности маршрута пришлось заночевать в Бердянске», — сказал Зеленский. Ранее президент Украины сообщил, что из городов Украины было эвакуировано почти 40 тысяч человек. По словам Владимира Зеленского, на Украину доставили гуманитарные грузы, состоящие из сотни тонн продовольствия и медикаментов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...