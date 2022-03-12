12 марта 2022
11 марта 2022
10 марта 2022

Губернатор ХМАО назначила новым замом вице-мэра Владивостока

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев прибыл в Ханты-Мансийск с Дальнего Востока Фото:

У губернатора ХМАО Натальи Комаровой появился новый заместитель — им стал бывший вице-мэр Владивостока Азат Ислаев. Об этом в своем telegram-канале сообщил первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов.

«В команде Югры новое назначение. Поздравляю с назначением нового заместителя, Азата Ислаева. Блок курируемых вопросов: пространственное развитие и городская среда», — написал Шипилов. До назначения на должность в окружном правительстве Ислаев являлся вице-мэром Владивостока. Там он отвечал за культуру и IT-технологии, городскую среду и экологию.

URA.RU ранее сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила главой окружного Гостехнадзора Андрея Никанова. До этого он отработал в окружной ГИБДД почти 25 лет.

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У губернатора ХМАО Натальи Комаровой появился новый заместитель — им стал бывший вице-мэр Владивостока Азат Ислаев. Об этом в своем telegram-канале сообщил первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов. «В команде Югры новое назначение. Поздравляю с назначением нового заместителя, Азата Ислаева. Блок курируемых вопросов: пространственное развитие и городская среда», — написал Шипилов. До назначения на должность в окружном правительстве Ислаев являлся вице-мэром Владивостока. Там он отвечал за культуру и IT-технологии, городскую среду и экологию. URA.RU ранее сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила главой окружного Гостехнадзора Андрея Никанова. До этого он отработал в окружной ГИБДД почти 25 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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