Губернатор ХМАО назначила новым замом вице-мэра Владивостока

Новый заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев прибыл в Ханты-Мансийск с Дальнего Востока Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

У губернатора ХМАО Натальи Комаровой появился новый заместитель — им стал бывший вице-мэр Владивостока Азат Ислаев. Об этом в своем telegram-канале сообщил первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов.

«В команде Югры новое назначение. Поздравляю с назначением нового заместителя, Азата Ислаева. Блок курируемых вопросов: пространственное развитие и городская среда», — написал Шипилов. До назначения на должность в окружном правительстве Ислаев являлся вице-мэром Владивостока. Там он отвечал за культуру и IT-технологии, городскую среду и экологию.

URA.RU ранее сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила главой окружного Гостехнадзора Андрея Никанова. До этого он отработал в окружной ГИБДД почти 25 лет.