13 марта 2022
12 марта 2022
11 марта 2022

В Челябинске выросли цены на сахар, рис и подсолнечное масло

© Служба новостей «URA.RU»
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Со 2 марта в магазинах проводится ежедневный мониторинг цен Фото:
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В Челябиснке зафиксировали рост цен на сахар, рис и рафинированное подсолнечное масло. Об этом 14 марта в ходе аппаратного совещания с главой города Натальей Котовой сообщил вице-мэр по экономическому развитию Игорь Постнов.

«Со 2 марта проводится ежедневный мониторинг по сетям „Пятерочка“, „Магнит“, „Монетка“, „Спар“ по 16 позициями продовольственных социально-значимых товаров. За прошедшую неделю зафиксирован рост цен на сахар, рис и рафинированное подсолнечное масло», — сообщил Постнов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что бизнесмены не должны наживаться за счет обычных людей. Володин посоветовал бизнесу постараться сохранить рабочие места, расширять производства, «учитывая бегство с российского рынка иностранных компаний».

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В Челябиснке зафиксировали рост цен на сахар, рис и рафинированное подсолнечное масло. Об этом 14 марта в ходе аппаратного совещания с главой города Натальей Котовой сообщил вице-мэр по экономическому развитию Игорь Постнов. «Со 2 марта проводится ежедневный мониторинг по сетям „Пятерочка“, „Магнит“, „Монетка“, „Спар“ по 16 позициями продовольственных социально-значимых товаров. За прошедшую неделю зафиксирован рост цен на сахар, рис и рафинированное подсолнечное масло», — сообщил Постнов. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что бизнесмены не должны наживаться за счет обычных людей. Володин посоветовал бизнесу постараться сохранить рабочие места, расширять производства, «учитывая бегство с российского рынка иностранных компаний».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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