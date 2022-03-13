В Челябинске выросли цены на сахар, рис и подсолнечное масло

Со 2 марта в магазинах проводится ежедневный мониторинг цен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Челябиснке зафиксировали рост цен на сахар, рис и рафинированное подсолнечное масло. Об этом 14 марта в ходе аппаратного совещания с главой города Натальей Котовой сообщил вице-мэр по экономическому развитию Игорь Постнов.

«Со 2 марта проводится ежедневный мониторинг по сетям „Пятерочка“, „Магнит“, „Монетка“, „Спар“ по 16 позициями продовольственных социально-значимых товаров. За прошедшую неделю зафиксирован рост цен на сахар, рис и рафинированное подсолнечное масло», — сообщил Постнов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что бизнесмены не должны наживаться за счет обычных людей. Володин посоветовал бизнесу постараться сохранить рабочие места, расширять производства, «учитывая бегство с российского рынка иностранных компаний».