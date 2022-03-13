Володин потребовал от бизнеса «не наживаться на людях»

Вячеслав Володин отметил, что тот, кто раньше думал о прибыли, теперь должен заботиться о россиянах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Бизнес не должен наживаться на россиянах в непростые для страны времена. Такого мнения придерживается спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях. Необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли», — пояснил он в своем telegram-канале.

Он также отметил, что тот, кто раньше думал о прибыли, теперь должен заботиться о гражданах России. В частности, постараться сохранить рабочие места, расширять производства, «учитывая бегство с российского рынка иностранных компаний».

Володин уточнил, что сегодня поступает информация из регионов о «снижении цен на дизельное топливо, удобрения», передает RT. По его словам, государство не оставит россиян один на один с проблемами, дополняет РАПСИ.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако ряд стран Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. В их числе Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. Кроме того, ограничения были введены и в банковской сфере.

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