Бренд одежды из Екатеринбурга зарегистрировал компанию в Китае

Из-за событий на Украине бренд полностью потерял клиентов из-за границы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Бренд одежды Ymkashix из Екатеринбурга зарегистрировал компанию в Гонконге (Китай). По словам создателей проекта, они потеряли международные продажи.

«Из-за событий на Украине бренд полностью потерял клиентов из-за границы. Ранее продукцию заказывали жители стран СНГ, Прибалтики, заказы поступали из Украины, Англии, США и Западной Европы», — цитирует бренд-менеджера Ymkashix Юлию Палкину РБК. Чтобы вернуть зарубежные рынки, компания решила создать международный сайт, на котором будет продаваться одежда бренда.

При этом, отмечается, что заказы из России не изменились — сейчас отгружается очередная партия товара для магазинов в Москве, Уфе и Санкт-Петербурге. По словам Палкиной, обычные розничные продажи также не понесли существенных потерь.

Из-за спецоперации РФ на территории Украины западные страны огласили новые антироссийский санкции. Вслед за политиками, меры предприняли компании Mastercard и Visa, вследствие чего, на территории РФ больше не работают платежные системы ApplePay и GooglePay.