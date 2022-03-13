Бренд одежды из Екатеринбурга зарегистрировал компанию в Китае

Бренд одежды Ymkashix из Екатеринбурга зарегистрировал компанию в Гонконге (Китай). По словам создателей проекта, они потеряли международные продажи.
«Из-за событий на Украине бренд полностью потерял клиентов из-за границы. Ранее продукцию заказывали жители стран СНГ, Прибалтики, заказы поступали из Украины, Англии, США и Западной Европы», — цитирует бренд-менеджера Ymkashix Юлию Палкину РБК. Чтобы вернуть зарубежные рынки, компания решила создать международный сайт, на котором будет продаваться одежда бренда.
При этом, отмечается, что заказы из России не изменились — сейчас отгружается очередная партия товара для магазинов в Москве, Уфе и Санкт-Петербурге. По словам Палкиной, обычные розничные продажи также не понесли существенных потерь.
Бренд одежды Ymkashix из Екатеринбурга зарегистрировал компанию в Гонконге (Китай). По словам создателей проекта, они потеряли международные продажи. «Из-за событий на Украине бренд полностью потерял клиентов из-за границы. Ранее продукцию заказывали жители стран СНГ, Прибалтики, заказы поступали из Украины, Англии, США и Западной Европы», — цитирует бренд-менеджера Ymkashix Юлию Палкину РБК. Чтобы вернуть зарубежные рынки, компания решила создать международный сайт, на котором будет продаваться одежда бренда. При этом, отмечается, что заказы из России не изменились — сейчас отгружается очередная партия товара для магазинов в Москве, Уфе и Санкт-Петербурге. По словам Палкиной, обычные розничные продажи также не понесли существенных потерь. Из-за спецоперации РФ на территории Украины западные страны огласили новые антироссийский санкции. Вслед за политиками, меры предприняли компании Mastercard и Visa, вследствие чего, на территории РФ больше не работают платежные системы ApplePay и GooglePay.