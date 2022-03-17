Терапевт Алексеева назвала самый опасный вид алкоголизма

Чаще всего пивному алкоголизму подвержены женщины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пивной алкоголизм является самым опасным, поскольку из-за него у человека развиваются болезни печени, желудочно-кишечного тракта, а ежедневное потребление пенного напитка убивает клетки головного мозга. Об этом в беседе с URA.RU заявила терапевт, врач общей практики Лариса Алексеева.

«Пивной алкоголизм — самый опасный, потому что чем больше пьешь пиво, тем больше идет нагрузка на печень, на желудочно-кишечный тракт, особенно на печень. Поэтому чаще всего употребление пива вызывает заболевания печени, заболевания мочевыводящей системы», — сказала Лариса Алексеева.

Кроме того, пиво может быть причиной повышения артериального давления, добавила врач. «Доказана корреляция между суточным потреблением пива и повышением артериального давления. Ежедневное употребление пива приводит к гибели клеток головного мозга, росту печени, а также поражению зрительного и слухового нервов. Также для пивного алкоголизма характерно отрицание заболевания, люди думают, что они пьют пиво, и это ерунда, потому что оно считается слабым, и это якобы малокритично», — уточнила терапевт.

Больше всего пивному алкоголизму подвержены женщины, отметила Алексеева. «Очень часто страдают женщины пивным алкоголизмом. У таких женщин и фигуры изменяется, вес увеличивается, у них повышается риск развития онкологических заболеваний. И женщины очень быстро привыкают к пиву», — заключила собеседница URA.RU.

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