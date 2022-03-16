Менеджера семьи Дубровского увезут из челябинского СИЗО

Алексея Павлюка перевезут для суда в Магнитогорск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Обвиняемого по семи статьям УК РФ топ-менеджера семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Алексея Павлюка перевезут из челябинского СИЗО в Магнитогорск. Об этом сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Дело Павлюка будут рассматривать по месту совершения инкриминируемого ему преступления. А это Магнитогорск. Соответственно, из челябинского СИЗО, куда его доставили из Москвы в июле 2021 года, Павлюка доставят в магнитогорский следственный изолятор», — рассказал URA.RU инсайдер.

Как пояснили URA.RU в Правобережном суде Магнитогорска, материалы уголовного дела Павлюка действительно туда поступили. Первое заседание, на котором должны рассмотреть вопрос о продлении ему меры пресечения, назначено на 21 марта.

По версии следствия, обвиняемый с ноября 2019 года по июль 2020 года не выплачивал зарплату работникам контролируемого семьей экс-губернатора ПО «Монтажник». Кроме того, он мошенническим путем выводил с предприятия деньги на свои цели, подделывал документы и занимался другими махинациями.

«Монтажник» после покупки семьей Дубровского должен был возвести в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС к лету 2020 года. На стройку потратили миллиарды рублей из казны региона. Объект заморожен, расследуется уголовное дело. В сентябре 2020 года «Монтажник» обанкротился, кредиторы требуют с компании порядка 2 млрд рублей. Представители семьи Дубровского отказываются от общения со СМИ, сам экс-губернатор, по имеющейся информации, уже давно проживает за границей.

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