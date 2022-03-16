Путин признал успешность спецоперации на Украине

16 марта 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса, но они отказались, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация военных сил России на Украине развивается успешно и в соответствии с планами. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Операция ВС России на Украине развивается успешно, строго в соответствии с планами. Тактика российского Минобороны в Украине полностью себя оправдала, делается все, чтобы избежать потерь среди мирного населения», — заявил в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ Владимир Путин. Ранее URA.RU сообщало, что Чеченские спецназовцы собираются зачистить территорию металлургического комбината «Азовсталь». В Мариуполе был убит один из идеологов батальона «Азов» (запрещенная в России организация) Николай Кравченко. До этого силы Донецкой народной республики уже заблокировали все поставки в Мариуполь оружия и техники для украинских военных, а Рамзан Кадыров призвал всех, кто находится в Мариуполе, сдаться. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В МИД РФ отметили, что задачей специальной операции является предотвращение большой войны, сообщает телеканал 360. Российская армия контролирует территорию вокруг Мариуполя, сообщает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спецоперация военных сил России на Украине развивается успешно и в соответствии с планами. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Операция ВС России на Украине развивается успешно, строго в соответствии с планами. Тактика российского Минобороны в Украине полностью себя оправдала, делается все, чтобы избежать потерь среди мирного населения», — заявил в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ Владимир Путин. Ранее URA.RU сообщало, что Чеченские спецназовцы собираются зачистить территорию металлургического комбината «Азовсталь». В Мариуполе был убит один из идеологов батальона «Азов» (запрещенная в России организация) Николай Кравченко. До этого силы Донецкой народной республики уже заблокировали все поставки в Мариуполь оружия и техники для украинских военных, а Рамзан Кадыров призвал всех, кто находится в Мариуполе, сдаться. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В МИД РФ отметили, что задачей специальной операции является предотвращение большой войны, сообщает телеканал 360. Российская армия контролирует территорию вокруг Мариуполя, сообщает «Национальная служба новостей».