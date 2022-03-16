Путин признал успешность спецоперации на Украине

Спецоперация военных сил России на Украине развивается успешно и в соответствии с планами. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Операция ВС России на Украине развивается успешно, строго в соответствии с планами. Тактика российского Минобороны в Украине полностью себя оправдала, делается все, чтобы избежать потерь среди мирного населения», — заявил в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ Владимир Путин.
Ранее URA.RU сообщало, что Чеченские спецназовцы собираются зачистить территорию металлургического комбината «Азовсталь». В Мариуполе был убит один из идеологов батальона «Азов» (запрещенная в России организация) Николай Кравченко. До этого силы Донецкой народной республики уже заблокировали все поставки в Мариуполь оружия и техники для украинских военных, а Рамзан Кадыров призвал всех, кто находится в Мариуполе, сдаться.
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В МИД РФ отметили, что задачей специальной операции является предотвращение большой войны, сообщает телеканал 360. Российская армия контролирует территорию вокруг Мариуполя, сообщает «Национальная служба новостей».
Спецоперация военных сил России на Украине развивается успешно и в соответствии с планами. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Операция ВС России на Украине развивается успешно, строго в соответствии с планами. Тактика российского Минобороны в Украине полностью себя оправдала, делается все, чтобы избежать потерь среди мирного населения», — заявил в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ Владимир Путин. Ранее URA.RU сообщало, что Чеченские спецназовцы собираются зачистить территорию металлургического комбината «Азовсталь». В Мариуполе был убит один из идеологов батальона «Азов» (запрещенная в России организация) Николай Кравченко. До этого силы Донецкой народной республики уже заблокировали все поставки в Мариуполь оружия и техники для украинских военных, а Рамзан Кадыров призвал всех, кто находится в Мариуполе, сдаться. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В МИД РФ отметили, что задачей специальной операции является предотвращение большой войны, сообщает телеканал 360. Российская армия контролирует территорию вокруг Мариуполя, сообщает «Национальная служба новостей».