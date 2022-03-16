Путин признал успешность спецоперации на Украине

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса, но они отказались, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация военных сил России на Украине развивается успешно и в соответствии с планами. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Операция ВС России на Украине развивается успешно, строго в соответствии с планами. Тактика российского Минобороны в Украине полностью себя оправдала, делается все, чтобы избежать потерь среди мирного населения», — заявил в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ Владимир Путин.

Ранее URA.RU сообщало, что Чеченские спецназовцы собираются зачистить территорию металлургического комбината «Азовсталь». В Мариуполе был убит один из идеологов батальона «Азов» (запрещенная в России организация) Николай Кравченко. До этого силы Донецкой народной республики уже заблокировали все поставки в Мариуполь оружия и техники для украинских военных, а Рамзан Кадыров призвал всех, кто находится в Мариуполе, сдаться.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В МИД РФ отметили, что задачей специальной операции является предотвращение большой войны, сообщает телеканал 360. Российская армия контролирует территорию вокруг Мариуполя, сообщает «Национальная служба новостей».

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Спецоперация военных сил России на Украине развивается успешно и в соответствии с планами. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Операция ВС России на Украине развивается успешно, строго в соответствии с планами. Тактика российского Минобороны в Украине полностью себя оправдала, делается все, чтобы избежать потерь среди мирного населения», — заявил в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ Владимир Путин. Ранее URA.RU сообщало, что Чеченские спецназовцы собираются зачистить территорию металлургического комбината «Азовсталь». В Мариуполе был убит один из идеологов батальона «Азов» (запрещенная в России организация) Николай Кравченко. До этого силы Донецкой народной республики уже заблокировали все поставки в Мариуполь оружия и техники для украинских военных, а Рамзан Кадыров призвал всех, кто находится в Мариуполе, сдаться. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В МИД РФ отметили, что задачей специальной операции является предотвращение большой войны, сообщает телеканал 360. Российская армия контролирует территорию вокруг Мариуполя, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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