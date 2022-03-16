Путин дал губернаторам новые полномочия

Владимир Путин провел совещание с губернаторами
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Президент России Владимир Путин дал новые полномочия губернаторам регионов. Об этом глава страны заявил на совещании с главами субъектов РФ, трансляция ведется на телеканале «Россия-24».
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Президент России Владимир Путин дал новые полномочия губернаторам регионов. Об этом глава страны заявил на совещании с главами субъектов РФ, трансляция ведется на телеканале «Россия-24».