Путин дал губернаторам новые полномочия

Владимир Путин провел совещание с губернаторами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин дал новые полномочия губернаторам регионов. Об этом глава страны заявил на совещании с главами субъектов РФ, трансляция ведется на телеканале «Россия-24».