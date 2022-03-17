Тюменский блогер рассказала о плюсах блокировки Instagram

18 марта 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Тюменка Лариса Шувалова считает, что в российской соцсети «ВКонтакте» более качественная аудитория Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram Тюменский блогер Лариса Шувалова после отключения Instagram (сайт запрещен на территории РФ) продолжила работать в российской соцсети «ВКонтакте», поскольку считает, что там более качественная аудитория. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU. На момент блокировки Instagram, на Шувалову там было подписано более 24 тыс. подписчиков. «У меня не было никакой паники из-за новостей об отключении Instagram в России, как у многих других блогеров. Можно сказать, что я к этому была даже готова. Параллельно с Инстой я занималась развитием двух своих страниц во „ВКонтакте“. Сейчас у меня там более 25 тыс. подписчиков. Но в VK — более качественная, живая аудитория. К тому же, там меньше ботов и накруток. Я по-прежнему выполняю заказы по рекламе, придумываю интересные идеи для видео. Можно сказать, что моя жизнь ничуть не изменилась», — сообщила Шувалова в беседе с URA.RU. Она уточнила, что ждет запуска новой российской соцсети «Росграм», которая должна стать аналогом запрещенного в РФ Instagram. «Как минимум, я попробую создать там аккаунт и посмотреть, как она будет развиваться. Правда, мне кажется, что в России такую сеть логичнее было бы назвать „Стограмм“. Это помогло бы привлечь больше аудитории», — отметила тюменка в разговоре с агентством. Ранее URA.RU писало о том, что 14 марта Роскомнадзор внес Instagram в реестр запрещенных сайтов на территории России. На фоне отключения американской соцсети, «ВКонтакте» показала 10-кратный рост активности подписчиков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменский блогер Лариса Шувалова после отключения Instagram (сайт запрещен на территории РФ) продолжила работать в российской соцсети «ВКонтакте», поскольку считает, что там более качественная аудитория. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU. На момент блокировки Instagram, на Шувалову там было подписано более 24 тыс. подписчиков. «У меня не было никакой паники из-за новостей об отключении Instagram в России, как у многих других блогеров. Можно сказать, что я к этому была даже готова. Параллельно с Инстой я занималась развитием двух своих страниц во „ВКонтакте“. Сейчас у меня там более 25 тыс. подписчиков. Но в VK — более качественная, живая аудитория. К тому же, там меньше ботов и накруток. Я по-прежнему выполняю заказы по рекламе, придумываю интересные идеи для видео. Можно сказать, что моя жизнь ничуть не изменилась», — сообщила Шувалова в беседе с URA.RU. Она уточнила, что ждет запуска новой российской соцсети «Росграм», которая должна стать аналогом запрещенного в РФ Instagram. «Как минимум, я попробую создать там аккаунт и посмотреть, как она будет развиваться. Правда, мне кажется, что в России такую сеть логичнее было бы назвать „Стограмм“. Это помогло бы привлечь больше аудитории», — отметила тюменка в разговоре с агентством. Ранее URA.RU писало о том, что 14 марта Роскомнадзор внес Instagram в реестр запрещенных сайтов на территории России. На фоне отключения американской соцсети, «ВКонтакте» показала 10-кратный рост активности подписчиков.