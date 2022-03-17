17 марта 2022
16 марта 2022

Тюменский блогер рассказала о плюсах блокировки Instagram

© Служба новостей «URA.RU»
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Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, facebook, viber, вайбер, telegram, мессенджеры, фэйсбук, телеграм, приложения для телефона, вибер
Тюменка Лариса Шувалова считает, что в российской соцсети «ВКонтакте» более качественная аудитория Фото:
новость из сюжета
Блокировка Facebook и Instagram

Тюменский блогер Лариса Шувалова после отключения Instagram (сайт запрещен на территории РФ) продолжила работать в российской соцсети «ВКонтакте», поскольку считает, что там более качественная аудитория. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU. На момент блокировки Instagram, на Шувалову там было подписано более 24 тыс. подписчиков.

«У меня не было никакой паники из-за новостей об отключении Instagram в России, как у многих других блогеров. Можно сказать, что я к этому была даже готова. Параллельно с Инстой я занималась развитием двух своих страниц во „ВКонтакте“. Сейчас у меня там более 25 тыс. подписчиков. Но в VK — более качественная, живая аудитория. К тому же, там меньше ботов и накруток. Я по-прежнему выполняю заказы по рекламе, придумываю интересные идеи для видео. Можно сказать, что моя жизнь ничуть не изменилась», — сообщила Шувалова в беседе с URA.RU.

Она уточнила, что ждет запуска новой российской соцсети «Росграм», которая должна стать аналогом запрещенного в РФ Instagram. «Как минимум, я попробую создать там аккаунт и посмотреть, как она будет развиваться. Правда, мне кажется, что в России такую сеть логичнее было бы назвать „Стограмм“. Это помогло бы привлечь больше аудитории», — отметила тюменка в разговоре с агентством.

Ранее URA.RU писало о том, что 14 марта Роскомнадзор внес Instagram в реестр запрещенных сайтов на территории России. На фоне отключения американской соцсети, «ВКонтакте» показала 10-кратный рост активности подписчиков.

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Тюменский блогер Лариса Шувалова после отключения Instagram (сайт запрещен на территории РФ) продолжила работать в российской соцсети «ВКонтакте», поскольку считает, что там более качественная аудитория. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU. На момент блокировки Instagram, на Шувалову там было подписано более 24 тыс. подписчиков. «У меня не было никакой паники из-за новостей об отключении Instagram в России, как у многих других блогеров. Можно сказать, что я к этому была даже готова. Параллельно с Инстой я занималась развитием двух своих страниц во „ВКонтакте“. Сейчас у меня там более 25 тыс. подписчиков. Но в VK — более качественная, живая аудитория. К тому же, там меньше ботов и накруток. Я по-прежнему выполняю заказы по рекламе, придумываю интересные идеи для видео. Можно сказать, что моя жизнь ничуть не изменилась», — сообщила Шувалова в беседе с URA.RU. Она уточнила, что ждет запуска новой российской соцсети «Росграм», которая должна стать аналогом запрещенного в РФ Instagram. «Как минимум, я попробую создать там аккаунт и посмотреть, как она будет развиваться. Правда, мне кажется, что в России такую сеть логичнее было бы назвать „Стограмм“. Это помогло бы привлечь больше аудитории», — отметила тюменка в разговоре с агентством. Ранее URA.RU писало о том, что 14 марта Роскомнадзор внес Instagram в реестр запрещенных сайтов на территории России. На фоне отключения американской соцсети, «ВКонтакте» показала 10-кратный рост активности подписчиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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