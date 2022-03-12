Роскомнадзор обвинил Instagram в геноциде

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Роскомнадзор объяснил свое решение заботой о психологическом здоровье граждан Фото:
новость из сюжета
Блокировка Facebook и Instagram

Причиной блокировки Instagram в России стал геноцид со стороны социальной сети против населения России. Такое обоснование своего решения привел Роскомнадзор в письме, разосланном российским гражданам.

«Призывы к насилию в отношении людей, объединенных по признаку национальной общности или гражданства, являются частью состава преступления, характеризуемого как „геноцид“, что запрещено конвенцией ООН от 1948 года „О предупреждении преступлений геноцида и наказании за него“», — сообщается в тексте письма, которое получил корреспондент URA.RU через портал «Госуслуги». Также Роскомнадзор объяснил свое решение заботой о психологическом здоровье граждан.

Письмо Роскомнадзора

Ранее в Генпрокуратуре обвинили корпорацию Meta в экстремизме после того, как компания сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. После чего Роскомнадзор заявил о полной блокировке Instagram на территории России с 14 марта.

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Причиной блокировки Instagram в России стал геноцид со стороны социальной сети против населения России. Такое обоснование своего решения привел Роскомнадзор в письме, разосланном российским гражданам. «Призывы к насилию в отношении людей, объединенных по признаку национальной общности или гражданства, являются частью состава преступления, характеризуемого как „геноцид“, что запрещено конвенцией ООН от 1948 года „О предупреждении преступлений геноцида и наказании за него“», — сообщается в тексте письма, которое получил корреспондент URA.RU через портал «Госуслуги». Также Роскомнадзор объяснил свое решение заботой о психологическом здоровье граждан. Ранее в Генпрокуратуре обвинили корпорацию Meta в экстремизме после того, как компания сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. После чего Роскомнадзор заявил о полной блокировке Instagram на территории России с 14 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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