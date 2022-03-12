Роскомнадзор обвинил Instagram в геноциде

Причиной блокировки Instagram в России стал геноцид со стороны социальной сети против населения России. Такое обоснование своего решения привел Роскомнадзор в письме, разосланном российским гражданам.
«Призывы к насилию в отношении людей, объединенных по признаку национальной общности или гражданства, являются частью состава преступления, характеризуемого как „геноцид“, что запрещено конвенцией ООН от 1948 года „О предупреждении преступлений геноцида и наказании за него“», — сообщается в тексте письма, которое получил корреспондент URA.RU через портал «Госуслуги». Также Роскомнадзор объяснил свое решение заботой о психологическом здоровье граждан.
Причиной блокировки Instagram в России стал геноцид со стороны социальной сети против населения России. Такое обоснование своего решения привел Роскомнадзор в письме, разосланном российским гражданам. «Призывы к насилию в отношении людей, объединенных по признаку национальной общности или гражданства, являются частью состава преступления, характеризуемого как „геноцид“, что запрещено конвенцией ООН от 1948 года „О предупреждении преступлений геноцида и наказании за него“», — сообщается в тексте письма, которое получил корреспондент URA.RU через портал «Госуслуги». Также Роскомнадзор объяснил свое решение заботой о психологическом здоровье граждан. Ранее в Генпрокуратуре обвинили корпорацию Meta в экстремизме после того, как компания сняла ограничения на публикацию контента, призывающего к насилию в отношении российских военных. После чего Роскомнадзор заявил о полной блокировке Instagram на территории России с 14 марта.