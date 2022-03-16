США выделят военную помощь Украине на миллиард долларов

США выделит Украине финансовую помощь на оборону Фото: Evan Vucci AP/TASS

Президент США Джо Байден выделит на военную помощь Украине один миллиард долларов. Об этом указал Байден в своей речи в Белом доме по поводу оказания Вашингтоном помощи Киеву.

«В субботу моя администрация распорядилась передать еще 200 миллионов долларов на поддержку бесперебойной поставки на Украину вооружения и обеспечения оборонных нужд <…>. И вновь я использую свои президентские полномочия для выделения еще 800 миллионов долларов на дополнительные оборонные системы для продолжения оказания помощи Украине. Только на этой неделе объем новой помощи США в сфере безопасности достигнет 1 миллиарда долларов», — сообщил американский лидер, передает РИА «Новости».

15 марта сообщалось, что США выделят 13,6 млрд долларов на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине и примыкающим к ней странам. Поддержка оказывается на фоне спецоперации, объявленной президентом России Владимиром Путиным.