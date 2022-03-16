США выделят военную помощь Украине на миллиард долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джо Байден, байден джо
США выделит Украине финансовую помощь на оборону Фото:

Президент США Джо Байден выделит на военную помощь Украине один миллиард долларов. Об этом указал Байден в своей речи в Белом доме по поводу оказания Вашингтоном помощи Киеву.

«В субботу моя администрация распорядилась передать еще 200 миллионов долларов на поддержку бесперебойной поставки на Украину вооружения и обеспечения оборонных нужд <…>. И вновь я использую свои президентские полномочия для выделения еще 800 миллионов долларов на дополнительные оборонные системы для продолжения оказания помощи Украине. Только на этой неделе объем новой помощи США в сфере безопасности достигнет 1 миллиарда долларов», — сообщил американский лидер, передает РИА «Новости».

15 марта сообщалось, что США выделят 13,6 млрд долларов на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине и примыкающим к ней странам. Поддержка оказывается на фоне спецоперации, объявленной президентом России Владимиром Путиным.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден выделит на военную помощь Украине один миллиард долларов. Об этом указал Байден в своей речи в Белом доме по поводу оказания Вашингтоном помощи Киеву. «В субботу моя администрация распорядилась передать еще 200 миллионов долларов на поддержку бесперебойной поставки на Украину вооружения и обеспечения оборонных нужд <…>. И вновь я использую свои президентские полномочия для выделения еще 800 миллионов долларов на дополнительные оборонные системы для продолжения оказания помощи Украине. Только на этой неделе объем новой помощи США в сфере безопасности достигнет 1 миллиарда долларов», — сообщил американский лидер, передает РИА «Новости». 15 марта сообщалось, что США выделят 13,6 млрд долларов на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине и примыкающим к ней странам. Поддержка оказывается на фоне спецоперации, объявленной президентом России Владимиром Путиным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...