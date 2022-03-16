Кадыров отчитался о практически полной зачистке Мариуполя

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что украинский город Мариуполь практически полностью находится под контролем вооруженных сил РФ. Об этом Кадыров написал в своем telegram-канале.
«Медленно, но верно проходит очистка города Мариуполя от националистического произвола. Практически вся территория города уже под контролем Российских вооруженных сил. Боевики батальона „Азов“ и их единомышленники, как и подобает трусливым шакалам, забились в угол», — сообщил Кадыров.
Националисты на территории Мариуполя устранены, заявил глава Чечни. Он отметил, что чеченские военные продвигаются вперед, националисты отступают.
Ранее сообщалось, что Кадыров вернулся в Россию из Украины. 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию на Украине. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что украинский город Мариуполь практически полностью находится под контролем вооруженных сил РФ. Об этом Кадыров написал в своем telegram-канале. «Медленно, но верно проходит очистка города Мариуполя от националистического произвола. Практически вся территория города уже под контролем Российских вооруженных сил. Боевики батальона „Азов“ и их единомышленники, как и подобает трусливым шакалам, забились в угол», — сообщил Кадыров. Националисты на территории Мариуполя устранены, заявил глава Чечни. Он отметил, что чеченские военные продвигаются вперед, националисты отступают. Ранее сообщалось, что Кадыров вернулся в Россию из Украины. 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию на Украине. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны.