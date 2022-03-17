Зеленский назвал тяжелыми переговоры с Россией

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский оценил переговоры с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Переговоры между Россией и Украиной протекают «достаточно тяжело». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC.

«Переговоры продолжаются. Проходят довольно сложно и тяжело», — отметил украинский президент. Он заявил также, что, возможно, «третья мировая война уже началась»: «Восемьдесят лет назад, когда разгорелась Вторая мировая война, … никто не мог предугадать, когда развернется полномасштабная война», — подчеркнул он. Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил уверенность в том, что рано или поздно Россия и Украина выйдут на мирный договор, передает RT.

Переговоры между Украиной и Россией проходят на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. О начале спецоперации российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На данный момент состоялись три очных раунда, переговоры продолжаются по видеосвязи. Главные требования России — денацификация Украины, возврат страны к нейтральному статусу и демилитаризация. По мнению членов делегации России, украинская сторона затягивает процесс, слишком долго изучая предложения, хотя все документы ей были предоставлены в первую же встречу, пишет «Царьград».

Как подчеркнул Путин, целью спецоперации является прекращение восьмилетнего конфликта в Донбассе, а не оккупация территории Украины. Российские войска выводят из строя объекты военной инфраструктуры Украины, задачи причинить вред мирным жителям у них нет.

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Переговоры между Россией и Украиной протекают «достаточно тяжело». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC. «Переговоры продолжаются. Проходят довольно сложно и тяжело», — отметил украинский президент. Он заявил также, что, возможно, «третья мировая война уже началась»: «Восемьдесят лет назад, когда разгорелась Вторая мировая война, … никто не мог предугадать, когда развернется полномасштабная война», — подчеркнул он. Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил уверенность в том, что рано или поздно Россия и Украина выйдут на мирный договор, передает RT. Переговоры между Украиной и Россией проходят на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. О начале спецоперации российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На данный момент состоялись три очных раунда, переговоры продолжаются по видеосвязи. Главные требования России — денацификация Украины, возврат страны к нейтральному статусу и демилитаризация. По мнению членов делегации России, украинская сторона затягивает процесс, слишком долго изучая предложения, хотя все документы ей были предоставлены в первую же встречу, пишет «Царьград». Как подчеркнул Путин, целью спецоперации является прекращение восьмилетнего конфликта в Донбассе, а не оккупация территории Украины. Российские войска выводят из строя объекты военной инфраструктуры Украины, задачи причинить вред мирным жителям у них нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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