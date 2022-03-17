Зеленский назвал тяжелыми переговоры с Россией

17 марта 2022 в 08:21 Размер текста - 17 +

Зеленский оценил переговоры с Россией Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры между Россией и Украиной протекают «достаточно тяжело». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC. «Переговоры продолжаются. Проходят довольно сложно и тяжело», — отметил украинский президент. Он заявил также, что, возможно, «третья мировая война уже началась»: «Восемьдесят лет назад, когда разгорелась Вторая мировая война, … никто не мог предугадать, когда развернется полномасштабная война», — подчеркнул он. Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил уверенность в том, что рано или поздно Россия и Украина выйдут на мирный договор, передает RT. Переговоры между Украиной и Россией проходят на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. О начале спецоперации российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На данный момент состоялись три очных раунда, переговоры продолжаются по видеосвязи. Главные требования России — денацификация Украины, возврат страны к нейтральному статусу и демилитаризация. По мнению членов делегации России, украинская сторона затягивает процесс, слишком долго изучая предложения, хотя все документы ей были предоставлены в первую же встречу, пишет «Царьград». Как подчеркнул Путин, целью спецоперации является прекращение восьмилетнего конфликта в Донбассе, а не оккупация территории Украины. Российские войска выводят из строя объекты военной инфраструктуры Украины, задачи причинить вред мирным жителям у них нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Переговоры между Россией и Украиной протекают «достаточно тяжело». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу NBC. «Переговоры продолжаются. Проходят довольно сложно и тяжело», — отметил украинский президент. Он заявил также, что, возможно, «третья мировая война уже началась»: «Восемьдесят лет назад, когда разгорелась Вторая мировая война, … никто не мог предугадать, когда развернется полномасштабная война», — подчеркнул он. Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил уверенность в том, что рано или поздно Россия и Украина выйдут на мирный договор, передает RT. Переговоры между Украиной и Россией проходят на фоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. О начале спецоперации российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На данный момент состоялись три очных раунда, переговоры продолжаются по видеосвязи. Главные требования России — денацификация Украины, возврат страны к нейтральному статусу и демилитаризация. По мнению членов делегации России, украинская сторона затягивает процесс, слишком долго изучая предложения, хотя все документы ей были предоставлены в первую же встречу, пишет «Царьград». Как подчеркнул Путин, целью спецоперации является прекращение восьмилетнего конфликта в Донбассе, а не оккупация территории Украины. Российские войска выводят из строя объекты военной инфраструктуры Украины, задачи причинить вред мирным жителям у них нет.