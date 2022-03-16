После обысков ФСБ челябинская VIP-чиновница потеряла работу

Татьяна Осипова последний день руководит аппаратом челябинских омбудсменов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Возглавлявшая аппарат уполномоченных по правам человека и ребенка, а также бизнес-омбудсмена Челябинской области Татьяна Осипова подала в отставку, сообщили URA.RU источники в аппарате. В конце февраля женщину задерживали сотрудники ФСБ и СКР.

«Осипова написала заявление по собственному желанию. Удерживать ее не стали», — сообщил URA.RU инсайдер, информацию которого подтвердили также в правительстве региона.

«Сегодня у Осиповой последний рабочий день. Сейчас принимается решение, кто будет исполнять ее обязанности», — сообщила корреспонденту URA.RU омбудсмен Юлия Сударенко.

Аппарат работает одновременно для трех челябинских омбудсменов — уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко, уполномоченного по правам ребенка Евгении Майоровой и бизнес-омбудсмена Александра Гончарова. Силовики — следователи СКР и сотрудники ФСБ — появились в офисе омбудсменов днем 22 февраля. Они изъяли документы, провели обыск и увезли с собой на допрос руководителя аппарата. Предварительно Осиповой инкриминируют присвоение денег, предназначенных на обеспечение работы структуры.