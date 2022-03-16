Сладости резко подорожали в Свердловской области

17 марта 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

В Свердловской области выросли цены на конфеты в шоколадной глазури. Об этом сообщается на официальном сайте Свердловскстата. Глазированные шоколадом конфеты выросли в цене на 7,32%. Средняя цена таких сладостей поднялась до 431,86 рубля за килограмм. Печенье в регионе подорожало на 0,95%. В среднем один килограмм печенья обойдется в 208,82 рубля. Ранее сообщалось, что Свердловскстат зафиксировал рост цены сахара на 19,91%. В последнее время магазины отмечают возросший спрос на сахар, соль и муку. В связи с этим предприниматели решили ограничить количество товаров, продавая не более пяти кг в одни руки. Кроме того супермаркет «Сима-ленд» также придумал свой способ снизить неестественный спрос на сахар-рафинад.