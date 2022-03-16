16 марта 2022

Сладости резко подорожали в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя цена сладостей поднялась до 431 рубля Фото:
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В Свердловской области выросли цены на конфеты в шоколадной глазури. Об этом сообщается на официальном сайте Свердловскстата.

Глазированные шоколадом конфеты выросли в цене на 7,32%. Средняя цена таких сладостей поднялась до 431,86 рубля за килограмм. Печенье в регионе подорожало на 0,95%. В среднем один килограмм печенья обойдется в 208,82 рубля.

Ранее сообщалось, что Свердловскстат зафиксировал рост цены сахара на 19,91%. В последнее время магазины отмечают возросший спрос на сахар, соль и муку. В связи с этим предприниматели решили ограничить количество товаров, продавая не более пяти кг в одни руки. Кроме того супермаркет «Сима-ленд» также придумал свой способ снизить неестественный спрос на сахар-рафинад.

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В Свердловской области выросли цены на конфеты в шоколадной глазури. Об этом сообщается на официальном сайте Свердловскстата. Глазированные шоколадом конфеты выросли в цене на 7,32%. Средняя цена таких сладостей поднялась до 431,86 рубля за килограмм. Печенье в регионе подорожало на 0,95%. В среднем один килограмм печенья обойдется в 208,82 рубля. Ранее сообщалось, что Свердловскстат зафиксировал рост цены сахара на 19,91%. В последнее время магазины отмечают возросший спрос на сахар, соль и муку. В связи с этим предприниматели решили ограничить количество товаров, продавая не более пяти кг в одни руки. Кроме того супермаркет «Сима-ленд» также придумал свой способ снизить неестественный спрос на сахар-рафинад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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