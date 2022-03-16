Мероприятие в детсаду прошло в рамках акций, связанных с поддержкой спецоперации на Украине (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Воспитанников одного из детсадов Куртамышского муниципального округа Курганской области выстроили в букву Z в поддержку спецоперации на Украине. Об этом сообщили представители администрации Куртамышского муниципального округа.

«В селах Куртамышского муниципального округа проходят мероприятия в рамках акций „Крымская весна“. [А также] в поддержку специальной <…> операции России», — указано в сообщении, размещенном в группе соцсети «ВКонтакте» администрации Куртамышского муниципального округа.

Фотография с воспитанниками детсада была прикреплена к посту. Также, судя по другим фотографиям, в акции приняли участие и другие местные жители, в том числе школьники. Окна учреждений в округе украсили специальной символикой и российским триколором.

Ранее в Кургане прошел флешмоб в поддержку военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. Во время него из более 30 машин выстроили букву Z.

24 февраля началась спецоперация на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что цель операции — демилитаризация Украины и отведение угрозы от России, а не оккупация соседнего государства и не захват его городов. Представители власти сообщали, что операция нужна для завершения боевых действий на Донбассе, начавшихся в 2014 году. В правительстве РФ отмечали, что угроза вторжения в Донецкую и Луганскую народные республики была устранена.

Детей в букву Z выстроили в одном из детсадов Куртамышского муниципального округа Фото: группа соцсети «ВКонтакте» администрации Куртамышского муниципального округа

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