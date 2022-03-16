Воспитанников одного из детсадов Куртамышского муниципального округа Курганской области выстроили в букву Z в поддержку спецоперации на Украине. Об этом сообщили представители администрации Куртамышского муниципального округа.
«В селах Куртамышского муниципального округа проходят мероприятия в рамках акций „Крымская весна“. [А также] в поддержку специальной <…> операции России», — указано в сообщении, размещенном в группе соцсети «ВКонтакте» администрации Куртамышского муниципального округа.
Фотография с воспитанниками детсада была прикреплена к посту. Также, судя по другим фотографиям, в акции приняли участие и другие местные жители, в том числе школьники. Окна учреждений в округе украсили специальной символикой и российским триколором.
Ранее в Кургане прошел флешмоб в поддержку военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. Во время него из более 30 машин выстроили букву Z.
24 февраля началась спецоперация на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что цель операции — демилитаризация Украины и отведение угрозы от России, а не оккупация соседнего государства и не захват его городов. Представители власти сообщали, что операция нужна для завершения боевых действий на Донбассе, начавшихся в 2014 году. В правительстве РФ отмечали, что угроза вторжения в Донецкую и Луганскую народные республики была устранена.
Детей в букву Z выстроили в одном из детсадов Куртамышского муниципального округа
Фото: группа соцсети «ВКонтакте» администрации Куртамышского муниципального округа
Воспитанников одного из детсадов Куртамышского муниципального округа Курганской области выстроили в букву Z в поддержку спецоперации на Украине. Об этом сообщили представители администрации Куртамышского муниципального округа. «В селах Куртамышского муниципального округа проходят мероприятия в рамках акций „Крымская весна“. [А также] в поддержку специальной <…> операции России», — указано в сообщении, размещенном в группе соцсети «ВКонтакте» администрации Куртамышского муниципального округа. Фотография с воспитанниками детсада была прикреплена к посту. Также, судя по другим фотографиям, в акции приняли участие и другие местные жители, в том числе школьники. Окна учреждений в округе украсили специальной символикой и российским триколором. Ранее в Кургане прошел флешмоб в поддержку военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. Во время него из более 30 машин выстроили букву Z. 24 февраля началась спецоперация на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что цель операции — демилитаризация Украины и отведение угрозы от России, а не оккупация соседнего государства и не захват его городов. Представители власти сообщали, что операция нужна для завершения боевых действий на Донбассе, начавшихся в 2014 году. В правительстве РФ отмечали, что угроза вторжения в Донецкую и Луганскую народные республики была устранена.