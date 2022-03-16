В Екатеринбурге планируется ремонт центральной улицы

Улицу Луначарского от Малышева до Первомайской планируют отремонтировать в Екатеринбурге. Проект прошел важный этап начала работ — историко-культурная экспертиза одобрила реконструкцию, документ расположен на сайте свердловского Управления госохраны объектов культурного наследия (ОКН).
Историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение проекту ремонту дороги на участке улицы Луначарского от Малышева до Первомайской с обеспечением сохранности ОКН. На этом участке расположены такие ОКН, как «Дом промышленности», Киностудия, «Городок чекистов», жилые дома на Ленина, 69. По планам на Луначарского заменят асфальт и бордюры, нанесут разметку, а также обустроят тротуары с газонами.
Улицу Луначарского от Малышева до Первомайской планируют отремонтировать в Екатеринбурге. Проект прошел важный этап начала работ — историко-культурная экспертиза одобрила реконструкцию, документ расположен на сайте свердловского Управления госохраны объектов культурного наследия (ОКН). Историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение проекту ремонту дороги на участке улицы Луначарского от Малышева до Первомайской с обеспечением сохранности ОКН. На этом участке расположены такие ОКН, как «Дом промышленности», Киностудия, «Городок чекистов», жилые дома на Ленина, 69. По планам на Луначарского заменят асфальт и бордюры, нанесут разметку, а также обустроят тротуары с газонами. Ранее сообщалось, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отправил на доработку проект реконструкции старинного каменного моста на улице Малышева в центре города. В рамках реконструкции моста планируют полностью перекрыть движение после Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Позднее в мэрии представили обновленный проект, в котором отсутствуют пешеходные тротуары вдоль автодороги.