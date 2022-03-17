Кардиолог назвал продукты, провоцирующие тромбоз

17 марта 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

Врач-терапевт Пирожников советует не ограничивать себя в еде, так как от тромбов страдают также люди, которые сидят на диетах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врач-терапевт, кардиолог-аритмолог Владимир Пирожников назвал продукты, ведущие к тромбозу. Среди них — свинина и говяжья печень. Он отметил, что эти продукты плохо влияют на свертываемость крови и могут привести к образованию тромбов. «Отдельным пунктом хочется выделить свиную и говяжью печень. В этих продуктах содержится много витаминов группы К, которые плохо влияют на свертываемость крови и повышают вероятность возникновения тромбов», — рассказал кардиолог в интервью «Доктору Питеру». По его словам, причинами тромбоза также является употребление маргарина, который содержит большое число жиров. Это провоцирует увеличение уровня холестерина в крови. Одновременно, он сообщил, что тромбоз может спровоцировать употребление копченых колбас. Их можно заменить на вареную куриную грудку и ветчину. Врач Пирожников, вместе с тем, советует не ограничивать себя в еде, так как от тромбов страдают также люди, которые сидят на диетах. Ранее диетолог Серена Пун заявила, что умеренное потребление пива может стать полезным для организма. Оно может помочь сохранить здоровье организма благодаря антиоксидантам и злакам, которые содержит напиток. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Врач-терапевт, кардиолог-аритмолог Владимир Пирожников назвал продукты, ведущие к тромбозу. Среди них — свинина и говяжья печень. Он отметил, что эти продукты плохо влияют на свертываемость крови и могут привести к образованию тромбов. «Отдельным пунктом хочется выделить свиную и говяжью печень. В этих продуктах содержится много витаминов группы К, которые плохо влияют на свертываемость крови и повышают вероятность возникновения тромбов», — рассказал кардиолог в интервью «Доктору Питеру». По его словам, причинами тромбоза также является употребление маргарина, который содержит большое число жиров. Это провоцирует увеличение уровня холестерина в крови. Одновременно, он сообщил, что тромбоз может спровоцировать употребление копченых колбас. Их можно заменить на вареную куриную грудку и ветчину. Врач Пирожников, вместе с тем, советует не ограничивать себя в еде, так как от тромбов страдают также люди, которые сидят на диетах. Ранее диетолог Серена Пун заявила, что умеренное потребление пива может стать полезным для организма. Оно может помочь сохранить здоровье организма благодаря антиоксидантам и злакам, которые содержит напиток.