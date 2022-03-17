Донецк остался без воды из-за обстрелов ВСУ

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Из-за отсутствия электричества в Донецке перестала работать насосная станция Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Донецк временно остался без воды. Об этом сообщили в telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

«В результате удара украинских боевиков без электроэнергии остается Верхнекальмиуская насосная станция. Повреждения получила высоковольтная линия 35 кВ. Ведутся аварийные работы», — сообщили в штабе территориальной обороны.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В Минобороны сообщили, что с начала спецоперации российская армия уничтожила 180 самолетов и вертолетов и более 1300 танков и другой бронетехники ВСУ, пишет RT. Президент России Владимир Путин отметил, что оккупация Украины не является целью РФ.

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Из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Донецк временно остался без воды. Об этом сообщили в telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. «В результате удара украинских боевиков без электроэнергии остается Верхнекальмиуская насосная станция. Повреждения получила высоковольтная линия 35 кВ. Ведутся аварийные работы», — сообщили в штабе территориальной обороны. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В Минобороны сообщили, что с начала спецоперации российская армия уничтожила 180 самолетов и вертолетов и более 1300 танков и другой бронетехники ВСУ, пишет RT. Президент России Владимир Путин отметил, что оккупация Украины не является целью РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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