Минобороны: в Харькове изучали заражение людей от летучих мышей

17 марта 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Данные из биолабораторий на Украине вывозились в Великобританию и другие европейские страны, сообщили в Минобороны Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны РФ в ближайшее время опубликует новые данные о биологических лабораториях на Украине. Об этом сообщил представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на официальном брифинге. «Будут представлены новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны. В ближайшее время мы опубликуем новый пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы», — сказал Конашенков в эфире телеканала «Россия 24». В ведомстве сообщили, что в лаборатории в Харькове США реализовывали программу по передаче человеку болезней от летучих мышей. Минобороны продолжает изучение всех данных, полученных от сотрудников этих лабораторий. «Согласно документам, данные исследования выполнялись на системной основе и под непосредственным контролем специалистов из США в течение многих лет», — заключил Конашенков. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого в Минобороны заявили об обнаружении сети биолабораторий, которые изучали возможность распространения инфекций через мигрирующих птиц, пишет RT. Президент России Владимир Путин заявил, что сеть военно-биологических лабораторий действовала под контролем Пентагона, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство обороны РФ в ближайшее время опубликует новые данные о биологических лабораториях на Украине. Об этом сообщил представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на официальном брифинге. «Будут представлены новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны. В ближайшее время мы опубликуем новый пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы», — сказал Конашенков в эфире телеканала «Россия 24». В ведомстве сообщили, что в лаборатории в Харькове США реализовывали программу по передаче человеку болезней от летучих мышей. Минобороны продолжает изучение всех данных, полученных от сотрудников этих лабораторий. «Согласно документам, данные исследования выполнялись на системной основе и под непосредственным контролем специалистов из США в течение многих лет», — заключил Конашенков. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого в Минобороны заявили об обнаружении сети биолабораторий, которые изучали возможность распространения инфекций через мигрирующих птиц, пишет RT. Президент России Владимир Путин заявил, что сеть военно-биологических лабораторий действовала под контролем Пентагона, передает телеканал 360.