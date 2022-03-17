Минобороны: в Харькове изучали заражение людей от летучих мышей

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Данные из биолабораторий на Украине вывозились в Великобританию и другие европейские страны, сообщили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны РФ в ближайшее время опубликует новые данные о биологических лабораториях на Украине. Об этом сообщил представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на официальном брифинге.

«Будут представлены новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны. В ближайшее время мы опубликуем новый пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы», — сказал Конашенков в эфире телеканала «Россия 24».

В ведомстве сообщили, что в лаборатории в Харькове США реализовывали программу по передаче человеку болезней от летучих мышей. Минобороны продолжает изучение всех данных, полученных от сотрудников этих лабораторий. «Согласно документам, данные исследования выполнялись на системной основе и под непосредственным контролем специалистов из США в течение многих лет», — заключил Конашенков.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого в Минобороны заявили об обнаружении сети биолабораторий, которые изучали возможность распространения инфекций через мигрирующих птиц, пишет RT. Президент России Владимир Путин заявил, что сеть военно-биологических лабораторий действовала под контролем Пентагона, передает телеканал 360.

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Министерство обороны РФ в ближайшее время опубликует новые данные о биологических лабораториях на Украине. Об этом сообщил представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на официальном брифинге. «Будут представлены новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны. В ближайшее время мы опубликуем новый пакет полученных от украинских сотрудников биолабораторий документов и представим результаты их экспертизы», — сказал Конашенков в эфире телеканала «Россия 24». В ведомстве сообщили, что в лаборатории в Харькове США реализовывали программу по передаче человеку болезней от летучих мышей. Минобороны продолжает изучение всех данных, полученных от сотрудников этих лабораторий. «Согласно документам, данные исследования выполнялись на системной основе и под непосредственным контролем специалистов из США в течение многих лет», — заключил Конашенков. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого в Минобороны заявили об обнаружении сети биолабораторий, которые изучали возможность распространения инфекций через мигрирующих птиц, пишет RT. Президент России Владимир Путин заявил, что сеть военно-биологических лабораторий действовала под контролем Пентагона, передает телеканал 360.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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