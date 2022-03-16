16 марта 2022

Пермские школы принимают детей-беженцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, ученики, рюкзаки, дети, мальчики, школьники
Дети из Донбасса устраиваются в пермские школы Фото:
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Беженцы с Украины

В школы и детсады Пермского края устраивают детей, которые были вынуждены покинуть территорию Донбасса. Как рассказали в региональном министерстве образования, сейчас обосноваться на новом месте помогают девяти ребятам.

«Краевой минобр и территориальные управления образования оказывают помощь в приеме в образовательные организации девяти детям и подросткам. Для ребят создаются все условия для комфортного вхождения в систему российского образования, оказывается психологическая поддержка», — сообщается в telegram-канале министерства. Корреспонденту URA.RU в ведомстве уточнили, что детей устраивают в детсады и школы Перми, Березников, Чайковского и Соликамска.

Ранее URA.RU сообщало, что в Березниках в школу уже ходит 10-летняя переселенка из Донбасса. Согласно постановлению правительства РФ, Пермский край должен принять более 1,5 тысячи беженцев, но пока в регион самостоятельно прибыли менее двух десятков человек, сообщали чиновники. Президент России Владимир Путин ранее поблагодарил всех россиян, которые оказывают помощь беженцам. URA.RU рассказывало, что вынужденная переехать из Донецка Юлия Петреченко в дальнейшем хочет вернуться домой.

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В школы и детсады Пермского края устраивают детей, которые были вынуждены покинуть территорию Донбасса. Как рассказали в региональном министерстве образования, сейчас обосноваться на новом месте помогают девяти ребятам. «Краевой минобр и территориальные управления образования оказывают помощь в приеме в образовательные организации девяти детям и подросткам. Для ребят создаются все условия для комфортного вхождения в систему российского образования, оказывается психологическая поддержка», — сообщается в telegram-канале министерства. Корреспонденту URA.RU в ведомстве уточнили, что детей устраивают в детсады и школы Перми, Березников, Чайковского и Соликамска. Ранее URA.RU сообщало, что в Березниках в школу уже ходит 10-летняя переселенка из Донбасса. Согласно постановлению правительства РФ, Пермский край должен принять более 1,5 тысячи беженцев, но пока в регион самостоятельно прибыли менее двух десятков человек, сообщали чиновники. Президент России Владимир Путин ранее поблагодарил всех россиян, которые оказывают помощь беженцам. URA.RU рассказывало, что вынужденная переехать из Донецка Юлия Петреченко в дальнейшем хочет вернуться домой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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