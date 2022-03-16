Пермские школы принимают детей-беженцев

Дети из Донбасса устраиваются в пермские школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

В школы и детсады Пермского края устраивают детей, которые были вынуждены покинуть территорию Донбасса. Как рассказали в региональном министерстве образования, сейчас обосноваться на новом месте помогают девяти ребятам.

«Краевой минобр и территориальные управления образования оказывают помощь в приеме в образовательные организации девяти детям и подросткам. Для ребят создаются все условия для комфортного вхождения в систему российского образования, оказывается психологическая поддержка», — сообщается в telegram-канале министерства. Корреспонденту URA.RU в ведомстве уточнили, что детей устраивают в детсады и школы Перми, Березников, Чайковского и Соликамска.

Ранее URA.RU сообщало, что в Березниках в школу уже ходит 10-летняя переселенка из Донбасса. Согласно постановлению правительства РФ, Пермский край должен принять более 1,5 тысячи беженцев, но пока в регион самостоятельно прибыли менее двух десятков человек, сообщали чиновники. Президент России Владимир Путин ранее поблагодарил всех россиян, которые оказывают помощь беженцам. URA.RU рассказывало, что вынужденная переехать из Донецка Юлия Петреченко в дальнейшем хочет вернуться домой.