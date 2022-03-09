Пермские власти назвали количество беженцев в регионе

Организованного прибытия беженцев в Пермский край пока не планируется Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

В Пермский край самостоятельно приехали 14 беженцев из Донбасса. Об этом рассказал на заседании правительства Пермского края 11 марта вице-премьер Александр Борисов. Видеотрансляция заседания проходила в Youtube-канале «Пермский край».

«Самостоятельно прибыли 14 человек, из них шесть детей. Шесть человек остались в Перми, четыре — уехали в Чайковский, двое — в Березники, двое — в Соликамск. Все они были размещены у родственников», — рассказал Борисов. Всем переселенцам была оказана материальная помощь. Двум людям помогали психологи, трем — юристы.

Организованной доставки беженцев пока не планируется. По словам Борисова, «состав на Пермь пока не сформирован». Пермский край готов принять 700 человек. Если потребуется, то краевые власти готовы оперативно развернуть еще 750 мест. Параллельно с этим, сказал вице-премьер, по поручению из федерального центра региону надо подготовить «пункты временного пребывания для длительного пребывания». Они будут организованы в восьми муниципалитетах.

Пункты временного пребывания сейчас развернуты в Перми, Пермском районе и Березниках. В первых числах марта Александр Борисов говорил о 8-9 беженцах, которые приехали в Прикамье к своим близким. По решению президента РФ Владимира Путина с 24 февраля на Украине проходит спецоперация по завершению восьмилетней агрессии в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик. По заявлениям минобороны РФ, украинские войска использовали мирных жителей, которые пытались перебраться в другие регионы, в качестве живых щитов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам