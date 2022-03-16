В Тюмени с торгов пустят объект культурного наследия

Новый владелец должен будет реставрировать 117-летний особняк Фото: Anatoly Mankuta, 2GIS

Правительство Тюменской области почти за 17 млн рублей выставило на торги объект культурного наследия — дом купцов Стефана Селеверстова и Лейба Брандта. Информация размещена на сайте «Российского аукционного дома». За последний год лот пытались сбыть уже четыре раза, но желающих так и не нашлось.

«Направление продаж: приватизация. Здание является объектом культурного наследия регионального значения „Дом С. Г.Селеверстова — Л.Х. Брандта“, 1905 года постройки. Начальная цена: 16 962 000 рублей», — сообщается на сайте «Российского аукционного дома».

Исторический дом на Комсомольской, 6 является самым большим в застройке старого купеческого квартала областной столицы. Его ценность заключается в уникальной архитектуре и художественном оформлении здания. Фасад украшает резной декор. Вместе с домом власти продают и участок под ним.

В условиях покупки объекта отдельно оговаривается, что новый собственник должен будет позаботиться об объекте культурного наследия. В частности, в течение шести лет провести исследования и изыскания, а затем заняться ремонтом и реставрацией здания и благоустройством территории возле него.

Аукцион, назначенный на 21 апреля, станет пятым за последний год. Все прошлые торги были признаны несостоявшимися.

Ранее URA.RU писало, что правительство Тюменской области выставило на продажу скандально-известный перерабатывающий завод в Ишиме, который своим запахом мешает жить горожанам. За него запросили минимум 69 млн рублей.

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