16 марта 2022
15 марта 2022

В челябинской алкосети поменяли ценники на товар

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка QR-кодов в торговых комплексах. Челябинск, алкомаркет, винный магазин, алкоголь, локдаун, мавт
Цены в «Мавт-Винотека» поднялись на 30% Фото:
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Цены на продукты в России

В алкосети «Мавт-Винотека», зарегистрированной в Челябинске, повысили цены на продукцию на 30%. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Пиво в „Мавте“ стало дороже, примерно на 30%. Если раньше я покупал 0,5 литра пива марки „Паулайнер“ за 100 рублей, то сейчас оно уже стоит 129. Помимо повышения стоимости пива, магазин на 500 рублей повысил ценники на один из видов рома», — сообщил URA.RU читатель.

Читатель добавил, что рост цены наблюдается во всем ассортименте магазина. Цены, по словам читателя, выросли мгновенно.

На горячей линии сети URA.RU посоветовали отправить запрос на электронную почту. На момент публикации ответа не последовало.

Ранее стало известно, что в течение суток в Челябинске в несколько раз выросла цена на офисную бумагу. Рост в течение суток составил более 200%. Если 16 марта можно было купить упаковку бумаги формата А4 за 260 рублей, то уже на следующий цена начинается от 700 рублей.

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В алкосети «Мавт-Винотека», зарегистрированной в Челябинске, повысили цены на продукцию на 30%. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Пиво в „Мавте“ стало дороже, примерно на 30%. Если раньше я покупал 0,5 литра пива марки „Паулайнер“ за 100 рублей, то сейчас оно уже стоит 129. Помимо повышения стоимости пива, магазин на 500 рублей повысил ценники на один из видов рома», — сообщил URA.RU читатель. Читатель добавил, что рост цены наблюдается во всем ассортименте магазина. Цены, по словам читателя, выросли мгновенно. На горячей линии сети URA.RU посоветовали отправить запрос на электронную почту. На момент публикации ответа не последовало. Ранее стало известно, что в течение суток в Челябинске в несколько раз выросла цена на офисную бумагу. Рост в течение суток составил более 200%. Если 16 марта можно было купить упаковку бумаги формата А4 за 260 рублей, то уже на следующий цена начинается от 700 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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